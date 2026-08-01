內外均衡 今年經濟成長率 可望破10

主計總處昨天發布第二季經濟成長概估百分之十二點九二，創卅九年來同期最高成長，今年上半年經濟成長率達百分之十三點七二，寫下半世紀、五十年來最高紀錄。如果下半年各季預測不變，今年全年經濟成長率破百分之十可望達標。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，上半年經濟成長呈現「內外需均衡」。近期，各界對人工智慧（ＡＩ）泡沫產生疑慮，是否影響下半年投資及經濟表現？她指出「第二季沒有看到影響」，廠商因為出口需求，除了增加設備進口，原物料也大增，增加備料是擔心影響後續產能，「從資本形成及出口來看，目前都是正向的」。

根據財政部統計，第二季出口金額二○二九點三億美元、年增百分之四十三點七，略低於主計總處預測數○點七個百分點，但是受惠ＡＩ需求持續強勁，加上民間投資與消費動能穩健，第二季經濟成長率仍大幅上修二點○九個百分點至百分之十二點九二，連同去年第四季經濟成長率百分之十二點九五、今年第一季經濟成長百分之十四點五五，已經連續三季經濟成長率達雙位數。

主計總處統計，ＡＩ、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升電子資通產品出貨動能，加上價格調漲效應，第二季按美元計價商品出口年增百分之四十三點七三，三角貿易表現也佳，剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長百分之廿一點六四，較預測數增加○點六九個百分點。

不同於以往外需扮演主要動能，第二季內需表現對經濟成長貢獻百分之七，高於外需表現，是二○二四年第四季以來首見。不過，第二季內需表現亮眼，同樣來自出口拉抬，因為內需中的民間投資成長百分之十五點一四，較預測數百分之七點九一大幅上修七點二三個百分點，此次上修幅度最大，而廠商擴大進口投資，也是基於出口需求。

第二季民間消費成長百分之五點八八，創十一季最高紀錄，主因股市創高帶動財富效果，加上買氣回升，因關稅政策效應淡化，業者加大促銷等，其中又以股市成交值放大，手續費增加最明顯。江心怡指出，去年第二季股市每日成交量僅三千多億元，今年第二季每天平均超過一點四兆元，手續費非常驚人。