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半世紀最強 上半年經濟成長13.72%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處31日公布第2季經濟成長率概估達12.92%。 聯合報系資料照
主計總處31日公布第2季經濟成長率概估達12.92%。 聯合報系資料照

主計總處昨（31）日公布第2季經濟成長率概估達12.92%，寫下1988年以來、39年的同期新高，並連續三季呈現雙位數成長；累計上半年經濟成長率達13.72%，為1976年以來、50年來同期最強表現。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，第2季表現亮眼，關鍵在於外需維持強勁，且成長動能進一步擴散至國內投資、消費及生產活動，形成內外需同步升溫格局。

近期國內各季經濟成長率
近期國內各季經濟成長率

在外需部分，受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能，第2季以美元計價商品出口年增43.7%。AI需求也進一步帶動國內原物料與生產活動，第2季以美元計價商品進口亦成長45%，其中農工原料進口量增加46.1%，資本設備成長50.9%，顯示廠商積極備料、擴產，對後續訂單及生產動能仍具信心。輸出與輸入相抵後，國外淨需求貢獻經濟成長5.93個百分點。

出口暢旺更帶動企業擴充產能，讓第2季資本形成實質成長15.1%，單項即貢獻經濟成長4.03個百分點，是本季內需的一大成長引擎，也進一步拉抬內需對經濟成長貢獻達7個百分點，超越國外淨需求的5.93個百分點。

經濟成長 雲端服務 出口

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