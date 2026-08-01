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法人：想想你是在投機，還是投資

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台股七月上演由盛而衰的完整劇情，指數不斷回測，也使得融資擔保維持率不斷下降，醞釀的斷頭賣壓終於在最後一周爆發，周一至周四指數累計大跌三千七百點，所幸周五出現跳空大長紅，扳回三千一百多點的顏面，最終周指數以下跌五三五點、跌幅百分之一點二三，留下三七三四點的極長下影線。

台股強勢反彈，又引來融資買盤，卅一日融資增加一百三十五億元，顯示搶短資金又進場，槓桿水位再拉升；後續行情若持續走高，融資可為多頭添柴火，若反彈失敗，則融資的停損又將成為賣壓來源。

先前因融資遭斷頭或在下跌過程中被迫出場的投資人，將來如何重生？富邦投顧董事長陳奕光表示，過去因融資或市場波動被斷頭、洗出場的投資人，重點在於重新檢視投資心態，思考自己究竟是在「投資」還是「投機」，建議透過此次經驗調整投資行為，從情緒操作轉向基本面分析。

不熟悉選股的投資人，最簡單的方式就是買ＥＴＦ（指數股票型基金）參與市場。對於手中仍持有股票、原本打算高檔獲利了結，但卻未及出脫的投資人，陳奕光表示，假如持有的股票是好的，就不用賣，基本面沒有改變的個股無須因為短期波動而急於出場。

已在高檔獲利了結，目前手中沒有持股或是持股少的投資人，進場時機如何盤算？陳奕光表示，「擇機買回來」，評估股票價格時，應以過去高點作為參考，台積電、鴻海等個股距離過去高點仍有一段距離是可以賺的，建議投資人「從高點往下看，不要從低點往上看」。

法人指出，七月下跌已經把市場樂觀成分擠掉不少，但去槓桿通常不會在數個交易日內結束，急跌是清洗浮動籌碼最快的方式，但真正的底部往往不是在急跌當天出現，而是在後續一段時間的橫向整理裡慢慢形成，八月比較可能的情境是延續盤整、讓籌碼繼續沉澱，而不是立刻展開一波反攻。

法人 台股 指數

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