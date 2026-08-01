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亞股反彈 融資退潮 為健康行情鋪路

聯合報／ 編譯葉亭均、記者陳儷方／綜合報導
台股昨天開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神。台股強勢反彈，又引來融資買盤，顯示搶短資金又進場，槓桿水位再拉升。記者余承翰／攝影
台股昨天開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神。台股強勢反彈，又引來融資買盤，顯示搶短資金又進場，槓桿水位再拉升。記者余承翰／攝影

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

本周包括美國費城半導體指數、南韓、日本與台灣股市一度重挫，原因除了投資人對ＡＩ泡沫化的疑慮外，另一個關鍵在於相關ＡＩ個股的高槓桿，在行情出現反轉時出現人踩人的多殺多格局。

根據彭博彙整的數據，自六月底融資餘額創下歷史新高以來，中國大陸與南韓的股票融資餘額已下降逾一成；在台灣，融資餘額在連六個交易日下滑後，已降至五月以來最低水準。

台股近期融資餘額高點出現在上月六日的六三一三億元，到本周台股重挫時，融資餘額減少一三七五億元，減幅約二成一。分析師指出，不少融資投資人在這波股災中被迫賣股出場，融資減肥對大盤止跌是正面訊號。

值得注意的是，雖然近期台股融資顯著下滑，但昨天台股漲逾三千點，融資餘額增加一三五億元，代表有不少投資人進場搶短，在近期盤勢仍不明朗之際，提醒投資人要注意風險控管。

這波ＡＩ股去槓桿化最激烈的市場是南韓股市。追蹤三星電子與ＳＫ海力士的南韓上市槓桿ＥＴＦ，其管理資產規模也大幅縮水。根據彭博資料，截至周四，相關ＥＴＦ管理資產已由六月廿五日時超過一一○億美元，大幅降至四十一億美元，主要因為標的股票價格重挫。同時，這類被認為加劇市場劇烈波動的槓桿ＥＴＦ，過去兩周也轉為資金淨流出。

這些數據回落顯示，近期科技股大跌迫使投資人降低槓桿部位。「去槓桿化」有望抑制投機交易、促進市場更穩健地復甦，並減少劇烈波動，尤其是在令監管機關憂心的南韓市場。

Tigress Financial Partners投資長芬賽斯說，大規模去槓桿通常是一種健康且必要的市場重新調整，尤其當它是由被迫平倉，而非基本面惡化所引發時。

根據摩根大通最新報告，隨著槓桿ＥＴＦ部位持續縮減，加上避險基金幾乎已完成去槓桿過程，近期重創南韓股市的極端波動可望逐漸消退。分析師指出，雖然近期股價下跌仍可能引發進一步賣壓，但南韓市場目前的部位結構已變得更具吸引力。

摩根大通分析師表示：「如果市場能在此形成一個具有持續性的底部，歷史經驗將支持後續行情的發展。」

亞股 健康 個股

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