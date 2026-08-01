本報抓到問題！屋頂光電新制轉彎 排除住宅類

今天上路的屋頂光電新制，行政院昨天大轉彎，暫緩適用外界反彈較大的住宅等建築。內政部國土管理署證實，考量基層執行與地方政府疑慮，行政院決定分階段實施屋頂光電政策，首波排除住宅類及店鋪類建築，待後續法規與配套完備後，再納入推動。

立法院二○二三年六月三讀通過「再生能源發展條例」，要求新建、增建或改建達一定規模的建物，應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。內政部去年十二月公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，三類建物面積達三百坪以上，每廿平方公尺（約六坪）應設置一kW光電板，今天起上路，加快淨零轉型腳步。

內政部強制新建物必須蓋屋頂光電，儘管立意良善，但新制卻引發多項疑慮。本報在六月初曾報導配套不足恐埋下後患，如今政府部門做出調整。

近期屢有建商代表向府院、朝野立委陳情，指成本過高、效益過低、缺乏相關配套等。面對各界質疑，政務委員陳金德日前邀集經濟部、內政部及各縣市代表，討論新制適用範圍及執行問題。據了解，會議達成共識，考量相關配套措施尚未完備，加上每月審查新建案的量能只有二百件，恐無法處理八月一日後的申請案量；且台電公司配合的饋線設備，無法於八月一日全面到位，決議住宅類、日常服務場所新建案暫緩實施，其餘商辦、廠辦仍依原訂計畫上路。

國土署昨晚表示，原先政策規畫新建建築物達一○○○平方公尺以上者需設置屋頂光電設備，但行政院在近期會議中，聽取各縣市政府的意見反饋，會中有代表指出，針對住宅類及店鋪或商店類建築，在後續管理機制、交屋流程等行政實務上，仍存許多擔憂與不確定性。

國土署指出，為確保政策推動順利並減少爭議，行政院採納地方政府建議，決定將住宅與店鋪類類型先行劃分出來，列為第二階段目標，現階段以其他類型建築為優先。

國土署強調，這並非取消住宅光電政策，而是為等相關法規基準更為明確、管理配套更完整後再行實施，以利未來推動更順遂。

對此，國民黨立委張智倫表示，政院慢半拍到現在才決定暫緩，但還是支持政院這項做法。民進黨立委張宏陸表示，政策本來就不該倉促上路，應該完善化後推出，才不會製造更多問題。

張智倫提醒，雖然政院拍板排除住宅類，但今日起廠辦、商業區的新建物仍然必須強制蓋屋頂光電，政府應該要趕快提出相關配套辦法，並盡快與地方政府討論，免得地方政府無所適從。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意呼籲，若要分階段實施，也必須給出時間承諾，需要多久時間再讓住宅類上路，此前如何加強溝通和做好配套，政府必須交代清楚。