台灣風力發電產業協會提4建言 籲政府穩定市場機制

台灣風力發電產業協會今天舉辦論壇，探討3-3期選商與風險控管，並提出包括維持穩定開發節奏、完善融資制度等4建言，呼籲打造穩定、透明且可預測的市場機制，作為推動離岸風電下一階段發展的重要基礎。

台灣風力發電產業協會今天舉辦會員大會暨尖峰論壇，邀請離岸風電開發商及供應鏈業者與會，討論3-3期選商機制的專案控管及風險防範。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）亞太區域總裁許乃文表示，3-1期渢妙一進度超前，預計明年5、6月將發出第一度綠電給企業，準時併網無虞；然3-2期開發有很多困難，主因為全球通膨、地緣政治與戰爭導致成本攀升。

融資部分，許乃文提到，離岸風電採專案融資，至少75%仰賴銀行融資。她期盼，由政府鼓勵壽險與官股行庫挹注資金，或風電資產可規劃為不動產投資信托基金（REITs），轉化為流動性金融商品，供民眾小額認購。

世紀風電董事長賴文祥表示，目前國內水下基礎成本大幅下降，極具國際競爭力，建議政府未來選標應嚴審開發商技術與財務能力。

東元電機副董事長吳素秋指出，離岸風電統包工程面臨財務、執行與環境挑戰，統包商須承擔通膨、缺工及極端氣候停工等變動成本，且工期延誤賠償金相當驚人；她建議，以工程合資與長期維運取代組件買賣關係，透過20年的維運管理合約，能讓統包商有穩定現金流。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）提到，政府須建立具吸引力的承購環境以導回國際資金，並確保專案能順利取得融資與興建，才能提供供應鏈穩定訂單，讓工廠持續生存。

台灣風力發電產業協會表示，3-3期攸關國家能源安全、綠電供應及本土供應鏈的永續發展，向政府提出4大建言，包括維持穩定開發節奏，提升市場可預測性；完善融資制度，降低開發風險；優化併網與行政協調，提升專案執行效率；強化供應鏈韌性，提升國際競爭力。