「屋頂光電」新制改採分階段實施 國土署：住宅類及店鋪列第二波

行政院針對「屋頂光電」設置政策做調整。考量到基層執行機制與地方政府的疑慮，行政院拍板將屋頂光電政策採「分階段」方式實施，首波將先行排除住宅類及店鋪類建築。國土署表示，為確保政策推動順利並減少爭議，決定將該二類先行畫分出來，列「第二階段」實施目標。

國土署官員表示，原先政策規畫新建建築物達1000平方公尺以上者需設置屋頂光電設備，但行政院在近期會議中，聽取各縣市政府的意見反饋，會中有代表指出，針對住宅類及店鋪或商店類建築，在後續管理機制、交屋流程等行政實務上，仍存許多擔憂與不確定性。

該名官員指出，為確保政策推動順利並減少爭議，行政院採納地方政府建議，決定將住宅與店鋪類類型先行畫分出來，列為「第二階段」實施目標，現階段則以其他類型建築為優先。

該官員強調，這並非取消住宅光電政策，「而是為等相關法規基準更為明確、管理配套更完整後再行實施」，以利未來推動更順遂。