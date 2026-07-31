台電6月虧損擴至113億 8月氣價再漲續增成本壓力

台電公布6月營運數字，6月稅前虧損為新台幣113億元，較5月虧損數擴大逾1倍。台電說明，中油調漲4、5月電業氣價以及夏月用電量增加，導致燃料支出提高所致。針對中油宣布調漲8月電業氣價，台電最新估計每月燃料支出成本增加至約150億元。

台電表示，受到中東戰事衝擊，中油於4、5月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計調漲逾50%，及夏月用電量增加，連帶影響燃料支出增加，導致6月虧損擴大。

台電副總經理蔡志孟今天於台灣風力發電產業協會活動發表演講也說明，油價波動推升氣價，台電天然氣發電占比約5成，電業氣價每立方公尺調漲1元，全年燃料成本即增加逾200億元，是導致今年上半年虧損擴大主因。

蔡志孟表示，高氣價促使全球轉向燃煤，帶動國際煤價飆升，使林口及大林等燃煤電廠採購成本同步上揚，整體燃料支出持續攀升。

根據台電最新揭露，今年上半年已虧損257億元，累積虧損為3764億元，負債比率為91.9%。

中油今天宣布，115年8月電業用戶天然氣價格調漲9.91%。台電指出，預估每月燃料支出成本增加至約150億元，將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。