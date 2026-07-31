資安署推資安事件應變指引 助中小企業化解常見威脅

數發部資安署今天發布資安事件應變處理行動指引，其中針對中小企業常面臨的帳號被盜、網路釣魚等6大威脅提供應變對策，協助中小企業非技術人員在資安危機時迅速採取適當措施，降低資安攻擊損害，盡速恢復正常營運。

資安署發布新聞稿表示，資安防護不可能達到零風險，當防禦邊界被突破時，企業營運韌性關鍵在於資安事件發生後的應變與復原速度，此指引提供企業一套即時處理流程，將資安事件應變程序區分為準備階段、偵測與應變處理、通報與外部溝通、復原與持續改善等4大階段，協助企業建立標準化且具可操作性的處理機制。

資安署指出，指引特別針對中小企業最常面臨的設備受感染異常、帳號被盜、網路釣魚、商業支付詐欺、勒索軟體攻擊及阻斷服務（DDoS）攻擊等6大威脅情境提供行動指引，並附應變處理檢核清單、應變里程碑建議時限及聲明稿範本，協助企業在壓力環境下有序處理資安事件。

資安署強調，資安治理不再只是資訊部門單一責任，也是企業經營管理與風險治理的重要一環。企業資安事件應變計畫須由管理階層親自參與審查與核可，才能確保資安事件發生時，能跨部門資源調度，妥善即時應處。此外，面對重大資安事件，企業應依法落實通報，並與利害關係人保持溝通，透過資訊透明與積極應處，降低事件衝擊，維護企業資產、商譽及社會信任。