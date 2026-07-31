商圈預算遭凍結2成 經部：恐影響補助經費撥補

針對國民黨團質疑經濟部浮濫編列商圈預算，經濟部今天表示，商圈及夜市補助對象均由地方政府列管並函報商業發展署，且須經商圈理監事會同意提案，不存在「空殼商圈」或「空殼夜市」問題。不過，立法院今天仍決議凍結相關預算20%，若後續解凍進度不順，恐影響部分商圈補助經費撥補。

經濟部表示，協助國內中小企業、特色商圈及夜市發展，本就是經濟部職責所在，近年受國際情勢等因素影響，內需服務業成長不如製造業，因此持續透過相關計畫協助商圈、夜市及特色服務業，希望小微商家也能同步受惠。

經濟部指出，所有補助對象均為地方政府列管並函報商業署的商圈或夜市，提案前也須經商圈理監事會同意，不存在外界所稱「空殼夜市」或「空殼商圈」問題。

經濟部表示，目前全台共有353個商圈及170個夜市，115年度活絡商圈、夜市經濟的獎補助費僅新台幣1.5億元，協助力道已有不足之處。

經濟部說明，國民黨立委林沛祥及國民黨團共提出8項提案，針對協助國內服務業的委辦費及獎補助預算進行刪減及凍結，其中包括補助服務業推動低碳化、智慧化的「服務業創新研發計畫」，以及補助商圈的「活絡商圈計畫」。

經濟部指出，「活絡商圈計畫」屬延續性計畫，過去幾年透過疫後特別預算，每年補助商圈需求均超過1億元，今年因特別預算屆期，改以公務預算支應，除委辦團隊協助商圈轉型升級外，也編列獎補助經費。

經濟部表示，今年5月已公告115年度補助名單，共有294個商圈獲補助，每個商圈約可獲40萬至50萬元補助。原先林沛祥提案刪減1500萬元並凍結10%，今天朝野協商後改為凍結20%，預計凍結約3000萬元。

經濟部表示，今天在立法院預算協商中已向委員說明相關內容，但預算仍遭凍結20%，須待提出專案報告並經立法院同意後才能動支。由於目前已是7月底，若後續解凍作業不順利，恐影響部分商圈補助經費撥補。

經濟部表示，將盡速依據提案委員建議撰寫解凍報告，持續爭取預算支持，並提升計畫執行績效，協助國內服務業及商圈強化長期營運能力，也希望各界支持預算。