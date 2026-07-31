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中油：8月民生用天然氣凍漲 工業用戶調漲5%、電業調漲9.91%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中油31日宣布，受中東地緣政治衝突升溫影響，國際油氣價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。惟為配合政府穩定國內物價政策，8月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，中油表示，自110年至115年6月間，累計吸收金額已逾1,400億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，8月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由台灣中油吸收。

電業用戶方面，中油指出，為合理反映上漲的氣源成本，8月電業用戶天然氣價格調漲9.91%。

中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

中油 調漲 天然氣

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