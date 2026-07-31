中油調漲8月天然氣價 電業用戶漲最多

中油今日宣布調漲國內天然氣價格，電業用戶調漲9.91％、工業用戶平均調漲5％，民生用戶天然氣價格則不調漲，以減輕民生負擔及物價穩定。

中油表示，受中東地緣政治衝突升溫影響，國際油氣價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

不過，為了配合政府穩定國內物價政策，中油決定8月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，中油自110年至115年6月累計吸收金額逾1400億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，8月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由中油吸收。

至於電業用戶方面，中油表示，為合理反映上漲的氣源成本，8月電業用戶天然氣價格調漲9.91%。自美伊戰事2月28日開始後，電業用戶的天然氣價格3月大漲41.58％，5月漲9.34％，6月不調漲，7月降4.72％，8月調漲9.91％。