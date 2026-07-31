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半世紀以來最強表現 台灣上半年經濟成長率衝13.72%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣經濟成長動能持續升溫。 聯合報系資料照
台灣經濟成長動能持續升溫。 聯合報系資料照

台灣經濟成長動能持續升溫。主計總處31日公布，今年第2季經濟成長率概估達12.92%，寫下1988年以來同期新高，並已連續三季呈現雙位數成長；累計上半年經濟成長率達13.72%，更創1976年以來、半世紀同期最高紀錄。若下半年經濟走勢未出現重大變化，今年全年經濟成長率可望站穩10%以上。

第2季表現亮眼，關鍵在於外需維持強勁之際，成長動能進一步擴散至國內投資、消費及生產活動，形成內外需同步升溫格局。

在外需部分，受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能，第2季以美元計價商品出口年增43.73%。AI需求也進一步帶動國內原物料與生產活動，第2季以美元計價商品進口亦成長45.08%，其中農工原料進口量增加46.19%，資本設備成長50.94%，顯示廠商積極備料、擴產，對後續訂單及生產動能仍具信心。輸出與輸入相抵後，國外淨需求貢獻經濟成長5.93個百分點。

出口暢旺更帶動企業擴充產能，讓第2季資本形成實質成長15.14%，較5月預測大幅增加7.23個百分點，單項即貢獻經濟成長4.03個百分點，是本季內需的一大成長引擎，也進一步拉抬內需對經濟成長貢獻達7個百分點，超越國外淨需求的5.93個百分點。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第2季民間投資增幅明顯高於原先預期，主要是出口訂單強勁，促使廠商加速擴充產能。除資本設備進口大幅增加，國內投資財生產量也成長40.9%，推升機械設備投資強勁擴張；研發及營造工程投資同樣增加，僅運輸工具投資因飛機延後交機而呈現下滑。

民間消費同步回溫。江心怡指出，隨汽車進口關稅因素淡化，業者加大促銷力道讓車市買氣回升，零售及餐飲業營業額改善，資通訊、休閒娛樂及交通運輸等消費也明顯增加。台股創高也帶動財富效果，去年第2季台股日均成交值約3,000多億元，今年第2季已增至1.4兆元，帶動證券、基金等交易手續費大幅成長，讓第2季民間消費實質成長5.88%，創2023年第3季以來新高。

儘管市場近期對AI資本支出過熱有所疑慮，但江心怡表示第2季各項數據維持正向，尚未看到相關疑慮造成明顯影響，強勁出口不僅直接挹注經濟成長，也進一步帶動企業擴充產能，使動能由外需擴散至設備投資、原物料備料、生產及消費活動。

經濟成長率 消費 主計總處

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