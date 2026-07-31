AI帶動內外需大爆發 上半年經濟成長率13.72%寫下半世紀最高紀錄

主計總處今日發布今年第二季經濟成長概估，儘管第二季出口金額低於原本預測數，但因民間投資及民間消費都優於預期，第二季經濟成長率概估12.92%，較5月預估的10.83%大幅2.09個百分點。合併今年上半年經濟成長率達13.72%，寫下50年來最高紀錄；如果下半年各季預測不變，今年全年經濟成長率可望破10%。

根據財政部統計，第二季出口金額2209.3億美元、年增43.7%，略低於主計總處預測數0.7個百分點，但受惠AI需求持續強勁，加上民間投資與消費動能穩健，第二季經濟成長率仍大幅上修2.09個百分點。

主計總處統計，受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能，加上價格調漲效應，第2季按美元計價商品出口年增43.73％，三角貿易表現亦佳，剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長21.64％，較預測數增加0.69個百分點。

民間消費方面，由於汽車進口關稅因素淡化及業者加大促銷力道，車市買氣回升，第2季零售業及餐飲業營業額分別續增6.14％及4.69％，資通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關消費明顯增加，尤其金融市場交易熱絡，上市櫃股票成交值大增2.6倍，推升證券、基金等交易手續費大幅成長，另跨境旅遊熱潮持續挹注國人國外消費，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長5.88％，創11季最高紀錄。較預測數3.98％增加1.90個百分點，

至於民間投資，主計總處統計，隨新興科技應用需求維持強勁，激勵企業投資動能延續，第2季新台幣計價資本設備進口年增52.65％（其中半導體設備年增40.38％），國內投資財生產量也增40.19％，機械設備、智慧財產及營建工程投資均呈增長，概估資本形成實質成長15.14％，較預測數7.91％上修7.23個百分點，對經濟成長貢獻4.03個百分點。

隨著人工智慧（AI）帶動出口、投資及內需同步增溫，國內主要智庫近期也紛紛上修全年經濟成長率預測。其中，台灣經濟研究院預估全年成長率達10.38%，中華經濟研究院估10.35%，中央研究院也預估可達10.16%，均看好台灣今年經濟成長率有望站穩10%以上。