經部：盼離岸風電經驗推廣至全球 產業產值倍增

經濟部次長賴建信出席台灣風力發電產業協會活動時表示，盼將台灣離岸風電的經驗推廣至全球，讓產值實現倍速成長。台灣風力發電產業協會理事長許逸德說，離岸風電發展須具備可預測性、可融資性、可執行性及維持產業韌性，才能提升國家競爭力。

台灣風力發電產業協會今天舉辦會員大會暨尖峰論壇，邀請經濟部長次長賴建信、能源署長吳志偉出席活動，並有離岸風電開發商及供應鏈業者與會，對產業發展及未來挑戰發表見解。

賴建信表示，在半導體與AI電力需求旺盛下，與會產業提供強大力量，也就是輝達（NVIDIA）所說5層蛋糕中的最底層基礎能源層，許多人說電力就是國力，隨著台灣電力產業發展，特別是離岸風電，截至去年年發電量超過100億度，「我覺得台灣風力產業協會可以叫做台灣國力產業協會」。

賴建信提到，台灣已有台積電這座護國神山，今天參與活動的代表是支撐產業的「護國群山」。台灣在電網、重電或風機領域都有優秀廠商，希望能將台灣經驗推廣至亞太地區乃至全球，讓產值能實現十倍速成長。

賴建信表示，在離岸風電產業中，政府扮演的角色也至關重要。經濟部於國家氣候變遷對策委員會中報告未來多元綠能的發展，離岸風電是重要主軸，未來將基於4大支柱推動離岸風電發展。除了目前公告的3-3期行政契約，也正盤點15GW至18GW的潛力風場，未來將陸續展開遴選。

日前經濟部說明未來離岸風電推動時程，將新增15至18GW，於2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫，每期（4年）釋出容量8GW。

對此台灣風力發電產業協會理事長許逸德認為，問題核心不在量體大小，關鍵在於併網時間過於集中，產業需要更長時間消化，這確實是挑戰。所以對整體產業而言，主要發展方向須具備可預測性、可融資性與可執行性及維持產業韌性，才能進一步提升國家競爭力。