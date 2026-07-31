AI太強！台灣經濟成長率第2季上修至12.92% 優於預期

AI商機持續點火，台灣經濟維持高速擴張。主計總處31日公布今年第2季經濟成長率概估為12.92%，雖較第1季14.55%略為放緩，仍連續三季達雙位數成長，且較5月預測的10.83%高出2.09個百分點；上半年經濟成長率達13.72%。

外需仍是經濟成長重要支柱。主計總處統計顯示，第2季美元計價商品出口年增43.73%，三角貿易表現也相當亮眼。剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長21.64%，較原預測增加0.69個百分點。第2季商品進口年增45.08%，其中農工原料及資本設備分別大增46.19%、50.94%；商品及服務輸入實質成長18.27%。輸出與輸入相抵後，國外淨需求貢獻經濟成長5.93個百分點。

值得注意的是，本季內需動能明顯增強，對經濟成長貢獻達7個百分點，已超越國外淨需求。其中，資本形成實質成長15.14%，較5月預測大幅增加7.23個百分點，貢獻經濟成長4.03個百分點，成為內需成長最大引擎。