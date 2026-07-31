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台灣不會只有一個台積電！卓榮泰盼生醫產業結合AI發光發熱

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰表示，「健康台灣」是總統賴清德的重要施政目標，第四期中長程計畫已編列約60億元經費，並完成相關規畫，中央將全力推動。記者郭政芬／攝影
行政院長卓榮泰表示，「健康台灣」是總統賴清德的重要施政目標，第四期中長程計畫已編列約60億元經費，並完成相關規畫，中央將全力推動。記者郭政芬／攝影

行政院長卓榮泰31日視察「新竹生物醫學園區」發展現況。為滿足生醫產業強勁的發展需求，政府已編列60億元經費推動「新竹生醫園區第四期生技大樓」中長程計畫，估創造1,250個就業機會。他說，台灣不僅會有台積電（2330）（TSMC），未來將結合AI與頂尖醫療技術，讓生醫產業發光發熱。

卓榮泰致詞表示，國家發展已經邁向多元化與世界最頂尖的技術結合。目前新竹生醫園區的廠房出租率已達100%，土地出租率也高達95%，為提升園區的質與量並滿足廠商進駐需求，行政院已核定第四期計畫，投入60億元經費進行擴建。

他期盼國科會與竹科管理局確實掌握設計與工程時程，並呼籲新竹縣政府及在地立委通力協助，中央與地方展現魄力共同解決周邊問題，以最高效率完成建設。

針對園區未來的發展藍圖，卓榮泰說明，新竹生醫園區未來將涵蓋「生醫科技與產品研發中心」、「產業及育成中心」，以及「台大生醫分院與特色醫療機構聚落」三大板塊。

他提到，隨著台灣邁入高齡化社會，醫療觀念必須從過去的「疾病治療」轉化為「預防與健康促進」。未來生醫園區將以科技為基礎，全面結合AI技術與醫療服務，升級智慧照顧體系，這正是大健康產業發展的核心目標。

卓榮泰說，政府對台灣生醫產業深具信心，主因在於台灣擁有三大世界級優勢：第一，享譽國際的完整全民健保制度；第二，高品質的公共衛生與醫療服務體系；第三，領先全球的半導體製造水準與軟體設計能力。政府已將生醫產業列為國家13項關鍵產業的旗艦計畫之一，致力完善生態系。

「台灣不會只有一個TSMC！」卓榮泰表示，期望透過不斷引進國內外優質、新創的團隊與大廠，將台灣視為投資首選。目前園區營業額已達460億元，未來在龐大投資與政策助攻下，仍有極大的成長空間。期盼產官學研攜手合作，再創生醫產業高峰，帶給國人更好的醫療環境與身體健康。

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