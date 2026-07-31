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欣銓狂砸285億元 擴充半導體測試服務產能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
投資台灣事務所31日通過四家企業擴大投資台灣。圖／AI生成
投資台灣事務所31日通過四家企業擴大投資台灣。圖／AI生成

AI需求持續升溫，半導體供應鏈再掀擴產潮。投資台灣事務所31日通過四家企業擴大投資台灣，其中半導體測試服務廠欣銓（3264）科技將投資約285億元，預計以桃園龍潭廠為核心，擴充先進測試設備與智慧化產線，預計新增237個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，本次通過的四家企業，包括適用「歡迎台商回台投資行動方案」的欣銓科技，以及適用「根留台灣」的中聯資源、富統食品與某精密金屬製造公司，合計投資金額超過308億元。

欣銓科技主要提供記憶體、邏輯及混合訊號積體電路測試工程開發與量產測試服務，長期承接國際半導體大廠訂單。投資台灣事務所指出，面對AI運算需求快速攀升，帶動高階晶片測試市場成長，欣銓決定再次申請台商回台方案，進一步擴充桃園龍潭廠產能。

欣銓此次投資將導入AI輔助系統，建置瑕疵分類與封裝影像辨識系統，以提高生產效率與測試品質；廠區也將設置太陽能發電設施，採用節能空調及高效率冰水主機，並強化廢棄物管理，降低能源消耗及碳排放。投資台灣事務所指出，相關布局有助擴充國內半導體測試產能，提升供應鏈韌性。

中聯資源由中鋼、台泥等公司共同投資設立，是國內主要高爐水泥、爐石粉生產，以及廢棄物處理與資源再生業者。因市場需求強勁、產線持續滿載，規劃投資約18億元，在台中中部研磨廠增設一條研磨產線。投資台灣事務所表示，新產線將導入AI模型預測控制軟體，透過大數據建立動態運算模型，輔助生產決策、提升產能並降低能源消耗，有助降低產品運費與能源成本，並帶動循環經濟產業發展。

富統食品因應冷凍調理食品市場需求成長，將投資約3.3億元，在屏東縣萬丹鄉擴建第二期智能冷鏈成品倉儲中心，預計新增16個本國就業機會，導入AI智慧監控平台，即時掌握生產與庫存資訊，並採用高效節能設備及設置太陽能發電設施，強化智慧冷鏈、倉儲量能與食品安全管理。

至於某精密金屬製造公司，則規劃投資約2億元，在既有台中廠區建置智慧化生產線，導入自動化加工設備、AI影像辨識技術、太陽能發電設施與智慧能源管理系統，並推動製程材料回收再利用。

截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,795家企業投資約2兆7,604億元，預估創造16萬8,217個本國就業機會，後續另有16家廠商排隊待審。其中，台商回台方案累計359家企業投資約1兆5,080億元；根留台灣企業方案則有230家企業投資約6,330億元。

欣銓 半導體 欣銓科技

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