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全力發展無人機！賴總統：台美合作 打造可信賴非紅供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統31日接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」。他說，期待台灣和美國攜手合作，打造安全可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，來提升民主夥伴的研發以及量產的能力，更迅速回應國防以及國際市場的需求。

賴總統致詞表示，今年美國慶祝建國250周年，台灣也迎來總統直選30周年。兩段民主歷程都提醒，台灣全球的民主得來不易，需要一代又一代的人民共同守護。他感謝各位美方跨黨派議員以行動支持台灣，正是民主夥伴彼此扶持的展現。

賴總統提到，當前中國大陸持續升高對台軍事壓力，加劇灰色地帶侵擾。我方立場始終明確，不挑釁、不冒進，也不屈服不退讓，堅定維護台海和平穩定的現狀。和平靠實力，台灣會持續增加國防預算，強化全社會防衛韌性，也會深化與民主夥伴的合作，展現共同嚇阻侵略、因應威脅的決心與能力。

賴總統指出，其中無人載具已經成為現代防衛不可或缺的戰力。各國都在尋找安全可靠的供應來源。台灣具備半導體、資通訊、精密製造等優勢，正迎來無人機產業發展的重要機會。

賴總統也說，政府除了提出採購無人載具特別預算，也依據國防需求，推動無人機從研發測試走向量產。中科院近期也通過美國國防供應鏈嚴格的資安評鑑，展現台灣接軌國際規範、保護關鍵技術的能力。

他表示，從民主價值區域安全到科技合作，台灣非常感謝長期以來得到美國國會、美國政府的支持。也因為有美國國會跟政府的長期支持，台灣才有辦法一路走到今天。

供應鏈 無人機 賴總統

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