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卓榮泰：打造台灣太空產業獨角獸 投入逾700億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影
行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影

行政院長卓榮泰31日出席「TASA iSPARK星創基地開幕典禮」。他說，這是台灣第一座國家級的太空新創加速器，政府已透過「第三期國家太空科技發展長程計畫」挹注逾700億元預算，將全面從法制、組織與政策面支持新興太空產業發展，盼台灣孕育出太空產業的獨角獸企業。

卓榮泰致詞指出，落實賴清德總統提出「競逐太空，探索海洋」的國政願景，是當前國家重要發展方向。其中，「次世代通訊」不僅是「AI新十大建設」的重要環節，更名列國家13項關鍵戰略產業，是發展太空產業的重要基礎。

卓榮泰提到，近年來，台灣在太空領域屢創佳績，如獵風者衛星等升空後，傳回地面的影像畫質遠超預期，這份成功不僅奠定了未來的發展目標，也展現了台灣從硬體製造跨足軟體設計、主權AI與算力建設的強大實力。

談及台灣發展太空產業的優勢，卓榮泰特別以「棒球」為例。他指出，台灣的棒球發展時間雖然較美國、日本等先進國家晚，但憑藉著優秀的人才與不懈的努力，依然能奪得世界冠軍。

他說，競逐太空也是如此，儘管台灣起步較晚，但在國科會主委吳誠文等具備高效率、能將複雜問題簡單化的優秀科學家帶領下，只要政府與民間持續加速合作，吸取國際成功經驗，台灣絕對有信心、有決心在太空領域迎頭趕上，縮短與世界先進國家的距離。

除了產業政策，卓榮泰也相當重視園區周邊的基礎交通建設。他透露，今日南下新竹時深刻體會到交通順暢的重要性，目前預算超過1,300億元、工期預估8年的「國道1號楊梅至頭份段高架化工程（楊頭高架）」，已進入最後發包階段。

卓榮泰強調，年底前將持續督促交通部加速辦理，期盼早日完工，將竹科、竹南及銅鑼等科學園區緊密串連。他認為，只有縮短國內交通的物理距離，才能進一步縮短台灣與太空、與世界的距離。

展望未來，卓榮泰指出，太空產業的長足發展需要「創新培育」、「產業鏈結」與「國際合作」三管齊下。政府將持續完善經濟體質，不僅大量培育本土高端科技人才，也將適度引進充裕的勞動力。

他期待「TASA iSPARK星創基地」的誕生能成為台灣太空產業的新里程碑，讓世界看見台灣除了硬體製造之外，在太空科技領域同樣值得信賴，進而結交更多國際盟友，帶領台灣穩步邁向太空新紀元。

太空 卓榮泰 獨角獸

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