德州、亞利桑那成台商投資熱點 資誠籲做好這些準備

在全球供應鏈重組、地緣政治風險升高及美國製造回流趨勢下，愈來愈多台商評估赴美投資，但赴美設廠不只是選地點、算成本，更要同步做好投資架構、州稅規劃及在地營運布局。資誠提醒，美國各州法規、稅制及產業環境差異大，企業若事前規劃不足，恐增加營運成本及稅務風險。

資誠稅務諮詢顧問公司日前在台中舉辦「掌握赴美投資關鍵：台商赴美投資與營運布局論壇」，邀集產業研究機構、第一線赴美經營企業代表及專業顧問，分享赴美投資趨勢與實務經驗，協助企業建立更完整的海外投資評估架構。

工研院產科所副研究員鍾涵表示，美國近年積極推動半導體及AI產業投資與製造回流，帶動台灣上下游供應鏈跟著布局。其中，德州與亞利桑那州憑藉完善的基礎建設及生產資源，逐漸形成「美國西南科技製造走廊」，成為台商赴美布局的重要據點。

鍾涵指出，德州以晶圓製造、AI伺服器及能源優勢，建立完整AI基礎設施生態系；亞利桑那州則聚焦先進半導體製造及封裝，成為AI晶片供應鏈核心。對台商而言，能否建立跨州供應鏈、快速回應客戶需求，並與當地產業生態系深度合作，將是赴美布局成功的重要關鍵。

聖暉工程美國子公司營運長June Wang則分享赴美經營經驗表示，不少台商初到美國時，容易誤以為可以直接複製台灣管理模式，或認為人才與技術能無縫接軌，但實際上，美國市場更重視合約精神、專業分工、法規遵循，以及工作與生活界線。

她建議，企業應從明確訂定規則、履行契約責任做起，以「價值交換」取代單純削價競爭，積極建立在地合作夥伴關係，並融入當地商業社群，逐步累積信任，才能建立長期營運基礎。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆表示，企業赴美投資前，除了評估商業環境、設廠成本及勞動市場，也應先決定設點方式、公司型態、投資或融資架構，以及採直接投資或透過第三地間接投資。

她提醒，若透過與美國簽有租稅協定的第三地投資，仍須留意美國租稅協定利益限制（LOB）及台灣受控外國企業（CFC）制度，避免因投資架構設計不當，增加稅負或失去原有租稅優惠。

在跨州營運方面，蔡怡歆指出，美國各州產業環境、法規及稅制差異很大，不宜只以是否免州所得稅作為選址依據。企業可能面臨所得稅、商業稅、財產稅及銷售與使用稅等不同稅負，只要在特定州設有營業據點、實體存在，或符合經濟實質連結門檻，就可能產生州所得稅申報義務。

此外，企業若要申請各州租稅優惠，也應事先準備資本投資、人力配置、薪資及營收等財務預測資料，以爭取最符合未來營運需求的租稅獎勵。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務市場長鮑敦川表示，台商赴美與過去西進或前往東南亞等低成本市場不同，美國屬於高成本市場，因此更需要做好前期分析及市場研究。

他指出，台灣多數企業屬中小企業，單靠一家企業掌握當地市場資訊並不容易，建議可透過產業聯盟、控股模式等「團體戰」共同布局，並善用政府提供的海外投資輔導資源，降低前期投入成本，提高海外布局成功機會。