快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

雇主注意！勞動部查詢系統 新增20項重點違法樣態

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照片
勞工示意圖。聯合報系資料照片

為使民眾更快速查詢違反不同勞動法令之事業單位，勞動部31日起於「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增【重點違法樣態專區】，將民眾關注的違法態樣分區呈現，共有20項重點違法樣態，包含違反最低工資、違法懷孕歧視、拒絕育嬰留停、未依法給付加班費等，便於民眾查詢。

勞動部自106年12月29日建置「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，透過公布彙整違反勞動法令事業單位（雇主）之資訊，除了處罰雇主違法行為外，透過資訊公開達到督促履行勞動法律義務，並增進勞工及社會大眾知權益。

勞動部對於該系統持續滾動精進，此次將民眾陳情關注的違法情事，透過系統優化呈現工資、工時、資遣、退休、友善性別職場、職災保險、重大職災與不當勞動行為等20項專區，供民眾查詢。

勞動部補充，自114年起持續與各縣市勞工行政主管機關溝通，要求地方政府應確保資訊公開及時效性，經確認違法處分之事業單位，原處分機關「至少每1個月上傳1次」，且應即時於次月15日前公布。

經公告於勞動部《違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統》之違法名單，一經上架，除經行政救濟程序撤銷處分正當理由外，「應持續公布，並無下架期限」，以達到實質嚇阻事業單位效果。

勞動部呼籲，對事業單位實施勞動檢查與行政裁罰僅是督促企業合規的手段，絕非最終目的；勞動部每年皆有辦理相關宣導、座談，協助企業提升勞動法遵能力，建立完善的勞動環境。

勞動部 雇主 最低工資

延伸閱讀

阻絕強迫勞動貨品輸入 勞動部、經濟部建立審定機制

勞退舊轉新 企業留意稅事

防制強迫勞動貨品審定期30日 首波與美合作嚴防「洗產地」

強迫勞動審定機制 拍板

相關新聞

6月台經院製造業景氣燈號續亮黃紅燈 7月美伊戰事重啟添景氣變數

台經院發布6月製造業景氣燈號，AI、高效能運用等需求續強，加上6月下半月因美伊停火油價回落，股市價量齊揚，6月製造業景氣信號值17.30分，較5月增加1.08分，燈號連續兩個月亮出代表景氣揚升黃紅燈。不過美國7月14日又恢復對伊朗海上封鎖，美伊情勢對國際油價、能源供應、通膨風險再起，增添全球經濟表現變數。

Coupang酷澎首次入選財星世界500強規格

美國科技巨頭 Coupang 酷澎（Coupang Inc.）今（31）日宣布首度榮登 2026 年《財星》全球 500 強（Fortune Global 500™）榜單。今年六月，Coupang 酷澎才剛於《財星》美國 500 強（U.S. Fortune 500）中大幅躍升至第 132 名；如今一舉攻入全球排行榜，締造企業發展的重要里程碑。

兩大原因影響 「總體經濟環境」躍第2季CCIM投資信心指數最高指標

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為104.47點，較首季上升9.65點（2026Q1：94.82），由前季略低於100之持平偏保守轉為「偏向樂觀」。

鄭麗君：行政院將組「資料長聯盟」 建構主權AI

行政院副院長鄭麗君31日出席「第九屆總統盃黑客松」徵件啟動記者會。她更於會中發表重大數位政策，宣布行政院將成立「主權AI及資料治理小組」，並由各部會副首長組成「資料長聯盟」，全面推動政府資料開放與AI語料釋出，致力將台灣打造成AI良善應用的典範國家。

景氣上揚！台經院6月製造業燈號續亮黃紅燈

AI、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，支撐台灣製造業景氣穩健成長。台經院今（31）日公布6月製造業景氣信號值為17.3分，連續兩個月亮出景氣揚升的黃紅燈；其中，機械業受惠全球半導體積極擴充產能，景氣燈號由黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

央行理事最關注這兩件事 建議評估總體審慎監理措施

中央銀行最新理監事會議紀錄顯示，多位理事持續關注房市與股市信用擴張對金融穩定的影響，認為目前房市已出現交易量萎縮、價格盤整的趨勢，選擇性信用管制措施已逐步發揮效果，現階段沒有進一步加碼或鬆綁的必要，應維持既有政策，並持續觀察後續發展。至於以房屋抵押貸款取得資金後投入股市的情況持續擴大，建議評估相關總體審慎監理措施，以降低潛在風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。