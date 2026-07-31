總統盃黑客松邁第9屆 上千提案注公共治理活水

農業部承辦的第9屆總統盃黑客松今天舉行徵件啟動記者會，農業部長陳駿季說，總統盃黑客松已累積超過1300件創意提案，注入政府公共治理與產業創新活水。

行政院副院長鄭麗君表示，總統盃黑客松2018年創辦後，逐漸成為台灣推動開放資料、公私協力與跨域創新指標性活動，展現透過科技創新，關懷公共議題精神。

她說，今年主題為「智慧農業，安全、永續」，希望邀創意團隊善用人工智慧（AI）及資料數據，強化產銷調節、災害預警與農業韌性治理效能，共同促進農業永續發展。

陳駿季表示，歷屆提案促使各部會依原始構想持續落實，進一步精進政府服務，使政策推動更貼近民意，如他任職行政院農業委員會農業試驗所（現為農業部農試所）時參與黑客松，當時以農業相關題目，提出結合氣象資訊協助農民因應天候變化構想，雖未進最後決選，但後續逐步發展成智慧農業重要基礎。

他說，台北市團隊曾提「搶救水寶寶」偵測漏水方案，透過數據整合與機器學習，將查漏時間2個月縮短到2天，相關成果已在全台排水系統逐步落實。

陳駿季表示，農田如果太硬，種子不易發芽，制度如果太僵化，創新也難萌芽，黑客松如扮演「翻土機」角色，透過不同層級、領域人員互相調和，促成公共政策設計更符合民眾需求。

農業部邀公部門、企業、學術研究機構及公民團體參與，以跨域合作及創新思維，共同提出回應公共需求的解決方案。