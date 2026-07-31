Coupang酷澎首次入選財星世界500強規格

美國科技巨頭 Coupang 酷澎（Coupang Inc.）今（31）日宣布首度榮登 2026 年《財星》全球 500 強（Fortune Global 500™）榜單。今年六月，Coupang 酷澎才剛於《財星》美國 500 強（U.S. Fortune 500）中大幅躍升至第 132 名；如今一舉攻入全球排行榜，締造企業發展的重要里程碑。

2025 年，Coupang 酷澎創造 345 億美元營收，較前一年成長 14%，展現強勁營運動能。這項成績源於公司長期投入數十億美元深耕自有 AI、先進自動化機器人及端到端履約物流基礎設施。身為頂尖美商科技企業，Coupang 酷澎採分階段擴大對台投資，去年度獲准的投資案為該年度在台規模最大的美國投資案，並於整體外資核准案中名列第二。Coupang 酷澎持續以強勁的投資力道將世界級的創新技術與全球資源導入台灣，帶動在地數位經濟與物流升級，成為促進台美經貿交流的堅實橋樑。

Coupang 酷澎全球事務長 Robert Porter 表示：「首度登上《財星》全球 500 強是 Coupang 酷澎的重大里程碑。我們正透過 AI 驅動的技術創新，降低跨境貿易門檻並帶動區域經濟成長。」

Coupang酷澎深耕台灣市場，以長期投資實踐承諾，賦能在地品牌與優質就業。首先持續投資基礎建設，創造在地優質工作機會。Coupang 酷澎深耕台灣的腳步不停歇，持續建設高規格物流中心，導入先進自動化物流技術與「火箭速配」服務。不僅顯著提升台灣在地物流涵蓋率與配送效率，更以國際級職場健康與安全標準，為台灣在地創造大量優質、多元且穩定的就業機會，具體帶動區域經濟發展。

其次是深化對台灣新創與中小企業的支持。Coupang 酷澎持續扮演支援台灣新創品牌與在地企業成長的重要夥伴，透過 AI 與科技物流優勢，協助商家擴大市場、提升營運效率，近期也攜手如清淨海、刷樂、愛康等多元的台灣本土品牌，為在地業者創造更多成長機會。

Coupang 酷澎也積極串聯國際品牌與台灣市場需求。深化與國際大廠及台灣在地品牌的合作，近期除了正式成為Samsung 三星授權通路並參與全新 Galaxy Z 系列預購外，品牌合作範圍亦廣泛涵蓋 3C 科技、親子教玩具、美妝保養等多元品類，兼顧國際頂尖產品導入與在地品牌賦能。

榮登《財星》全球 500 強是 Coupang 酷澎深耕台灣的基石，台灣亦是推動 Coupang 全球新興業務成長的重要動能。展望未來，Coupang 酷澎將持續以美商實力與深度投資，以行動耕耘台灣市場、賦能在地夥伴，扮演台美經貿夥伴關係的關鍵推手，攜手台灣消費者與企業共創多贏。