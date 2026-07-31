兩大原因影響 「總體經濟環境」躍第2季CCIM投資信心指數最高指標

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為104.47點，較首季上升9.65點（2026Q1：94.82），由前季略低於100之持平偏保守轉為「偏向樂觀」。

本次調查中，四項納入總指數之指標（總體經濟、辦公室、土地開發、店面）除「店面」外，包括總體經濟、辦公室、土地開發等三項指標均較前期上升。

就2026年第2季總體環境觀察，出口、AI相關投資與景氣燈號表現仍強，且總體經濟環境指數明顯回升，顯示投資人對景氣與就業相關展望較前季轉趨樂觀；惟利率、國際經貿政策與地緣政治風險仍具不確定性，商業不動產投資判斷仍需審慎觀察。

四項指標中，「總體經濟」、「辦公室」與「土地開發」仍維持在100以上。信心最高之指標為「總體經濟環境」，第2季為115.28點，較首季上升25.69點（2026Q1：89.58），投資信心指數由保守轉為樂觀；信心居次為「辦公室」，第2季為113.33點，較前季上升8.27點（2026Q1：105.06）；信心居第三為「土地開發」，第2季為109.26點，較前一季上升7.67點（2026Q1：101.59）。

而「店面」為80.00點，較前一季下降3.04點（2026Q1：83.04），仍為第2季水準最低之指標。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心第2季為97.22點，較前季下降0.69點（2026Q1：97.92），仍位於接近持平偏保守水準，顯示觀光與商旅市場雖具一定支撐，但投資端信心尚未明顯轉強。

而全國三大都會區之土地開發信心指數，第2季較前期全面上升，顯示開發型投資對區域收益走向之判斷較前季改善。其中北部地區信心指數為121.11點，較前季上升19.92點（2026Q1：101.19），為第2季三都會區最高；南部地區為105.56點，較前季上升0.79點（2026Q1：104.76）；中部地區為101.11點，較前一季上升2.30點（2026Q1：98.81），並回升至100以上之偏向樂觀水準。

另本指數綜合調查結果可分為短期（三個月）與長期（一年）之信心。短期信心指數為104.10點，較前一季上升9.48點（2026Q1：94.62）；長期信心指數為104.19點，較前一季上升9.77點（2026Q1：94.42）。兩者均回升至100以上，且差距不大，顯示CCIM會員對商業不動產之短期與中期投資判斷皆較前季轉趨正向。

主持本指數調查的政大地政系教授林左裕指出，第2季調查指數自首季的保守轉升為樂觀，主因有二，第一是美伊戰爭趨於和緩階段，油價回落戰前價位，通膨壓力紓解下，升息之警報解除，致使商業投資之信心提升。其次是第2季央行理監事會總裁楊金龍宣佈，限貸令致此不會再更嚴，也紓緩投資者對未來不確定性的疑慮，有助於投資評估及決策之訂定。

CCIM理事長謝昆峯表示，2026年第2季台灣總體經濟延續加速擴張態勢係受惠於全球雲端業者加碼投資與 AI 供應鏈產能全開，行政院主計總處已將 2026 全年經濟成長率（GDP）預測大幅上修至 9.64%，創下16年來新高。在經濟方面，由於台灣占據全球高效能運算的關鍵地位，電子與資通訊產品出口動能極為強勁，第2季單月出口頻創歷年次高，研究機構更樂觀預期全年出口規模有望挑戰8,600 億美元。

謝昆峯表示，在企業投資與資產市場方面，半導體與封測龍頭積極提高資本支出以擴充國內先進製程，除帶動周邊科學園區與工業地產（如高規格廠辦）需求大爆發外，指標性商辦租賃也因科技大廠擴展研發中心而使精華區空置率持續探底。

此外，謝昆峯指出，受惠於台股頻創新高的財富效果，加上企業調薪、發放股利意願提升，內需日常性消費與休閒娛樂市場極為熱絡，餐飲與零售業營業額均繳出亮眼成績。物價部分，雖然受中東地緣政治風險及國際油價震盪影響，但在政府電費凍漲與油價補貼等政策壓抑下，全年 CPI 年增率預估控制在 1.93% 至 1.98% 之間，通膨壓力尚屬溫和。