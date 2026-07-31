快訊

飛機落地還不能拍！台東旅客拿手機拍窗外螺旋槳遭法辦

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認「隱匿案情」

Pixel 11 Pro Fold摺疊機高畫質照外洩！機身厚度更薄、綠色更深有質感

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君：行政院將組「資料長聯盟」 建構主權AI

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照

行政院副院長鄭麗君31日出席「第九屆總統盃黑客松」徵件啟動記者會。她更於會中發表重大數位政策，宣布行政院將成立「主權AI及資料治理小組」，並由各部會副首長組成「資料長聯盟」，全面推動政府資料開放與AI語料釋出，致力將台灣打造成AI良善應用的典範國家。

鄭麗君致詞指出，總統盃黑客松自2018年創辦以來邁入第九屆，已成為台灣運用開放資料、提倡公私協力與跨域創新的指標性活動。過去累計達1,139件提案，許多創意不僅落地應用，更實際改變政府法規與政策，展現台灣硬體製造能力，更擁有由公民社會力量支撐的「科技創新軟實力」。

除了黑客松競賽，身兼「智慧國家2.0」推動小組召集人的鄭麗君，也首度對外說明國家AI戰略的最新進展。她強調，行政院長卓榮泰高度重視主權AI發展，並已裁示涵蓋算力、能源、資安、資料安全、AI應用服務安全、評測機制，以及資料治理與法規調適等六大重要基礎建設。

為此，行政院將於智慧國家推動小組轄下成立「主權AI及資料治理小組」，並由卓榮泰指示各部會副首長擔任「資料長」，共組「資料長聯盟」。未來將優先從無涉個資的領域做起，積極盤點並釋出高品質、富含台灣在地價值內涵的「AI-Ready Data」（AI整備資料），為台灣主權AI的訓練提供充足語料。

法規面，鄭麗君說，政府正積極研議《資料創新應用條例》立法。在兼顧個資保護與著作權衡平的原則下，促進四項資料流通機制：政府資料開放、政府資料共享、產業資料共享，以及非營利公益導向的「資料利他」機制。藉由建構完整的資料開放與流通治理框架，確立台灣主權AI的實踐路徑。

鄭麗君強調，未來在各部會「資料長」的帶領下，將能提供黑客松最棒的協力夥伴與最堅定的永續目標。她誠摯邀請所有關心產業發展與社會創新的民間高手，踴躍報名本屆總統盃黑客松，一起以創新回應挑戰，用科技解決問題，共同促進台灣永續發展。

鄭麗君 主權 行政院

延伸閱讀

開源基金會今成立！3年將投入3億元民間資源 打造台灣開源AI工程

開源基金會成立 三年投3億元打造開源AI工程

林宜敬：AI算力中心BOO案 估1、2年內投資破千億

東擎於AI WAVE SHOW 攜手AMD與台智雲展示企業AI應用

相關新聞

6月台經院製造業景氣燈號續亮黃紅燈 7月美伊戰事重啟添景氣變數

台經院發布6月製造業景氣燈號，AI、高效能運用等需求續強，加上6月下半月因美伊停火油價回落，股市價量齊揚，6月製造業景氣信號值17.30分，較5月增加1.08分，燈號連續兩個月亮出代表景氣揚升黃紅燈。不過美國7月14日又恢復對伊朗海上封鎖，美伊情勢對國際油價、能源供應、通膨風險再起，增添全球經濟表現變數。

外商注資風電739億 准了 投審會通過台廠529億對外投資

經濟部投資審議會昨（30）日通過兩件外商投資案，皆與離岸風電相關，外商分別加碼投資沃旭大彰化西北離岸風場、海龍二及海龍三號風場，兩案合計投資739.5億元。另經濟部也一口氣通過日月光、樺漢、光寶等九件、共16.3億美元（約新台幣529.8億元）對外投資案。

Coupang酷澎首次入選財星世界500強規格

美國科技巨頭 Coupang 酷澎（Coupang Inc.）今（31）日宣布首度榮登 2026 年《財星》全球 500 強（Fortune Global 500™）榜單。今年六月，Coupang 酷澎才剛於《財星》美國 500 強（U.S. Fortune 500）中大幅躍升至第 132 名；如今一舉攻入全球排行榜，締造企業發展的重要里程碑。

兩大原因影響 「總體經濟環境」躍第2季CCIM投資信心指數最高指標

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為104.47點，較首季上升9.65點（2026Q1：94.82），由前季略低於100之持平偏保守轉為「偏向樂觀」。

鄭麗君：行政院將組「資料長聯盟」 建構主權AI

行政院副院長鄭麗君31日出席「第九屆總統盃黑客松」徵件啟動記者會。她更於會中發表重大數位政策，宣布行政院將成立「主權AI及資料治理小組」，並由各部會副首長組成「資料長聯盟」，全面推動政府資料開放與AI語料釋出，致力將台灣打造成AI良善應用的典範國家。

景氣上揚！台經院6月製造業燈號續亮黃紅燈

AI、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，支撐台灣製造業景氣穩健成長。台經院今（31）日公布6月製造業景氣信號值為17.3分，連續兩個月亮出景氣揚升的黃紅燈；其中，機械業受惠全球半導體積極擴充產能，景氣燈號由黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。