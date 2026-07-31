鄭麗君：行政院將組「資料長聯盟」 建構主權AI

行政院副院長鄭麗君31日出席「第九屆總統盃黑客松」徵件啟動記者會。她更於會中發表重大數位政策，宣布行政院將成立「主權AI及資料治理小組」，並由各部會副首長組成「資料長聯盟」，全面推動政府資料開放與AI語料釋出，致力將台灣打造成AI良善應用的典範國家。

鄭麗君致詞指出，總統盃黑客松自2018年創辦以來邁入第九屆，已成為台灣運用開放資料、提倡公私協力與跨域創新的指標性活動。過去累計達1,139件提案，許多創意不僅落地應用，更實際改變政府法規與政策，展現台灣硬體製造能力，更擁有由公民社會力量支撐的「科技創新軟實力」。

除了黑客松競賽，身兼「智慧國家2.0」推動小組召集人的鄭麗君，也首度對外說明國家AI戰略的最新進展。她強調，行政院長卓榮泰高度重視主權AI發展，並已裁示涵蓋算力、能源、資安、資料安全、AI應用服務安全、評測機制，以及資料治理與法規調適等六大重要基礎建設。

為此，行政院將於智慧國家推動小組轄下成立「主權AI及資料治理小組」，並由卓榮泰指示各部會副首長擔任「資料長」，共組「資料長聯盟」。未來將優先從無涉個資的領域做起，積極盤點並釋出高品質、富含台灣在地價值內涵的「AI-Ready Data」（AI整備資料），為台灣主權AI的訓練提供充足語料。

法規面，鄭麗君說，政府正積極研議《資料創新應用條例》立法。在兼顧個資保護與著作權衡平的原則下，促進四項資料流通機制：政府資料開放、政府資料共享、產業資料共享，以及非營利公益導向的「資料利他」機制。藉由建構完整的資料開放與流通治理框架，確立台灣主權AI的實踐路徑。

鄭麗君強調，未來在各部會「資料長」的帶領下，將能提供黑客松最棒的協力夥伴與最堅定的永續目標。她誠摯邀請所有關心產業發展與社會創新的民間高手，踴躍報名本屆總統盃黑客松，一起以創新回應挑戰，用科技解決問題，共同促進台灣永續發展。