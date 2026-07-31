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景氣上揚！台經院6月製造業燈號續亮黃紅燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，支撐台灣製造業景氣穩健成長。台經院今（31）日公布6月製造業景氣信號值為17.3分，連續兩個月亮出景氣揚升的黃紅燈；其中，機械業受惠全球半導體積極擴充產能，景氣燈號由黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

台經院指出，受惠於AI、高效能運算與雲端服務應用需求強勁，加上外銷產品價格上漲，外銷訂單及生產指數年增幅持續擴大，推升需求面、原物料投入面及售價面等指標表現。然而，部分傳統產業仍受到終端需求疲軟及同業競爭等因素影響，出口表現較上月回落。製造業廠商對當月景氣看法轉趨保守，影響經營環境面指標。

不同產業燈號也明顯轉熱，代表景氣揚升或繁榮的黃紅燈、紅燈，占製造業產值比重合計達68.24%。其中，黃紅燈占比由5月的19.94%升至35.56%，紅燈則由26.86%升至32.68%；低迷的黃藍燈占比由16.85%降至6.03%，衰退的藍燈更降至零。

細部產業方面，台經院指出，機械業受惠全球半導體業積極擴充產能，帶動相關設備需求增加，加上自動化設備接單持續成長，使出口、外銷訂單及生產指數年增率均維持雙位數成長，推升需求及原物料投入面等指標，6月景氣燈號由黃紅燈轉為紅燈。

電腦、電子產品及光學製品業同樣受惠國際雲端服務及AI基建需求持續暢旺，帶動伺服器、交換器及網通產品等接單增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率續呈雙位數成長，景氣燈號續為紅燈。電子零組件業則因高效能運算及AI應用需求強勁，加上傳統型動態隨機存取記憶體（DRAM）供不應求，燈號也續亮紅燈。

美國政府日前公布對60國進行的301條款「強迫勞動」調查結果，課徵10%至12.5%進口關稅。台經院指出，台灣受惠AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，並積極參與全球科技供應鏈，抵銷了部分地緣政治的負面衝擊，加上部分產品輸美適用10%關稅，且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，工具機、機械、水五金、塑膠製品、紡織及醫療器材等產品具拓展美國市場優勢。

台經院表示，雖然美國尚未公布產能過剩相關調查結果，但在AI供應鏈需求持續成長，以及傳統產業輸美競爭力提升下，台灣製造業景氣可望維持穩健成長。

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