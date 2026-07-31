6月台經院製造業景氣燈號續亮黃紅燈 7月美伊戰事重啟添景氣變數

台經院發布6月製造業景氣燈號，AI、高效能運用等需求續強，加上6月下半月因美伊停火油價回落，股市價量齊揚，6月製造業景氣信號值17.30分，較5月增加1.08分，燈號連續兩個月亮出代表景氣揚升黃紅燈。不過美國7月14日又恢復對伊朗海上封鎖，美伊情勢對國際油價、能源供應、通膨風險再起，增添全球經濟表現變數。

6月美伊簽署諒解備忘錄，全球能源供應風險有所緩解，6月歐元區、日本及中國製造業PMI不僅維持在景氣擴張區間，也都較上月改善；美國製造業PMI雖略為回落，仍處於擴張區間，顯示全球製造業景氣持續展現韌性。國內方面，受惠於AI、高效能運算與雲端服務應用需求強勁，加上外銷產品價格上漲，外銷訂單及生產指數年增幅持續擴大，推升需求面、原物料投入面及售價面等指標表現。但部分傳統產業仍受到終端需求疲軟及同業競爭等因素影響，出口表現較上月回落。

台股6月上半月受美國升息預期及中東戰事影響走弱，下半月因美伊停火及油價回落而反彈，全月呈現價量齊揚，惟製造業廠商對當月景氣看法轉趨保守，影響經營環境面指標。整體6月製造業景氣信號值17.30分，較5月修正後的16.22分增加1.08分，燈號續為代表景氣揚升的黃紅燈。

就細部產業來看，台經院分析，機械業受惠於全球半導體業積極擴充產能，帶動相關設備需求增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率維持雙位數成長，6月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。電腦、電子產品及光學製品業受惠國際雲端服務及AI基建需求持續暢旺，帶動伺服器、交換器及網通產品等接單增加，6月產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

綜合而言，6月外銷訂單及生產指數較上月續增，且維持高檔，推升需求面及原物料投入面表現，加上出口物價年增率持續處於高檔，帶動售價面指標，製造業景氣信號值較上月續增，整體景氣燈號續呈代表景氣揚升的黃紅燈，顯示製造業景仍具成長動能。

展望未來，台經院指出，美國已於7月14日恢復對伊朗的海上封鎖，國際油價波動加劇，增添能源供應、金融市場及通膨風險。美國政府7月24日公布第301條款強迫勞動調查結果，將課徵10%至12.5%的進口關稅，延續高關稅政策。中國第2季GDP年增率為4.3%較第1季下降0.7個百分點，顯示出口成長雖帶動部分產業生產表現，但內需與房市疲弱持續壓抑消費及投資動能，將持續制約其經濟表現。

台經院表示，台灣受惠於AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺及積極參與全球科技供應鏈，抵銷部分因地緣政治帶來的負面衝擊，加上部分產品輸美適用10%且不疊加最惠國(MFN)稅率，工具機、機械、水五金、塑膠製品、紡織及醫療器材等產品具拓展美國市場優勢。可預期的未來，在AI供應鏈需求持續成長，以及傳統產業輸美競爭力提升的利基下，我國製造業景氣可望維持穩健成長。