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央行理事最關注這兩件事 建議評估總體審慎監理措施

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行最新理監事會議紀錄顯示，多位理事持續關注房市與股市信用擴張對金融穩定的影響。聯合報系資料照
中央銀行最新理監事會議紀錄顯示，多位理事持續關注房市與股市信用擴張對金融穩定的影響。聯合報系資料照

中央銀行最新理監事會議紀錄顯示，多位理事持續關注房市與股市信用擴張對金融穩定的影響，認為目前房市已出現交易量萎縮、價格盤整的趨勢，選擇性信用管制措施已逐步發揮效果，現階段沒有進一步加碼或鬆綁的必要，應維持既有政策，並持續觀察後續發展。至於以房屋抵押貸款取得資金後投入股市的情況持續擴大，建議評估相關總體審慎監理措施，以降低潛在風險。

兩位理事特別提醒，近年股市投資熱度居高不下，若市場槓桿持續攀升，將增加金融體系風險。其中一位理事指出，若以房屋抵押貸款取得資金後投入股市的情況持續擴大，不僅可能推升資產價格泡沫，也將提高金融體系面臨市場修正時的衝擊，建議可進一步評估相關總體審慎監理措施，以降低潛在風險。

另有理事認為，民眾若過度集中資金投入股市，一旦市場出現明顯反轉，可能導致家庭資產縮水、消費能力下降，甚至影響銀行授信品質，相關風險不容忽視。

央行 中央銀行 選擇性信用管制

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