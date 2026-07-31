《2026企業勞動力觀測》報告 揭企業人才招募面臨兩大難關

雲端人資管理系統廠商鋒形科技（Femas HR）今日發布《2026企業勞動力觀測》調查報告，點出企業面臨「找人變慢」與「留任變難」雙重挑戰，其中72.5%人事主管有感招募難度明顯提升、81.6%企業招募時間拉長、80.6%企業新進員工1年內就會跳槽，補足人才缺口已成為今年台灣企業共同面臨的難題。

這份調查報告共訪問109位中小企業人事主管與企業管理者，在勞動力結構持續變化下，中小企業首當其衝，調查結果指出，72.5%人事主管認為今年人才招募難度顯著提升，而面對招募困境，57.8%企業表示，雖然有感招募期變長，企業仍尚未採取明確的應變解方。

進一步分析發現，高達81.6%人事主管表示招募正職員工所需時間比過去更長；31.2%企業需多花1至2個月才能補齊人力，其中有17.4%企業甚至要超過3個月，長時間職缺空窗，不僅增加既有人員負荷，也可能拖累企業整體營運節奏。

即使完成招募流程，企業仍面臨報到率下降問題，65.1%人事主管表示，近1年來收到錄取通知(Offer)後選擇不來的求職者變多，導致招募實際報到率已不到9成，顯示企業投入大量招募成本、與理想人選交涉過後，仍有可能因為新人不來報到，導致成本持續消磨、未能順利招到企業所需人力，招募主管等同做白工。

此外，好不容易招募進來的人才，卻未必能長久留任，新人頻繁交接恐成為企業常態，調查顯示，80.6%企業都有「新進（正職）員工1年內辭職」狀況，其中更有32.1%人事主管有感，近3年招募的正職新人常常「不到半年」就離職。

究竟是什麼原因讓年輕世代選擇快閃？實務第一線的主管觀察指出，35歲以下年輕員工離職前三大主因中，除了63.3%是因為「薪資福利或工時制度不符期待」外，「與主管或團隊溝通適應問題」竟高達45%，位居第二，另外亦有39.4%年輕人認為「管理制度或工作流程缺乏彈性」。

此外，有67.9%人事主管觀察到，近年愈來愈多年輕求職者（含應屆畢業生）傾向兼職、接案或多重工作（斜槓），以累積收入，而非投入單一全職職涯，反映勞動市場工作型態正持續改變。

面對此一嚴峻局勢，長期輔導台灣百大企業人資數位轉型的鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻表示，從調查結果可以明確看出，年輕世代對工作期待已逐漸改變，當求職者傾向多工與彈性，而企業管理思維還停留以往模式，當然會覺得找人時間越來越長、人才越來越難留。

李佳鴻進一步指出，今年調查結果最值得關注的，不只是招募時間拉長，而是企業同時面臨「找不到人，也留不住人」的雙重挑戰，年輕人才除了薪資外，更重視制度彈性、主管以及團隊之間雙向且健康的溝通，企業真正競爭力，不再只是提供更高的薪資，而是打造新世代員工願意久待的工作環境。

當招募與留任同時成為挑戰，企業也開始重新思考管理策略，調查顯示，47.7%人事主管認為現階段最優先考慮導入的人資數位工具仍是考勤、薪資與企業系統的整合自動化，比例甚至超過導入單純AI工具，顯示企業可能已將焦點從「如何更快找到人」，轉向「如何提升管理效率、改善員工體驗，讓人才願意留下」。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊表示，從此次調查可以發現，許多HR並非不了解留才重要性，而是大量時間仍被薪資計算、考勤管理、假勤核對等行政作業佔據，因此，數位化真正的價值，不是取代HR，而是讓HR從重複性行政工作中解放，把更多時間投入人才發展、組織溝通與管理制度優化，當企業能把行政效率做好，人事管理者才有餘裕把心力真正放回「人」身上。