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鷹浪升高 美聯準會決議利率連五凍

聯合報／ 編譯任中原、記者藍鈞達／綜合報導

美國聯準會聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿九日決定將聯邦資金利率目標區間維持在百分之三點五至三點七五，利率連五凍，但有三位決策官員主張應升息一碼（○點二五個百分點）；觀察家形容這次會議的決策為「鷹踞式（hawkish hold）」，因為內部「鷹派」聲浪升高，但並未決定升息。金融市場質疑主席華許對抗通膨的決心，帶動長期公債殖利率大幅上揚，美股也全面重挫。

會議聲明內容與六月會議幾乎一字未改，強調就業穩定，並保證聯準會將落實物價穩定使命，但未採取具體行動，且未對利率走向做出政策指引。

華許在會後記者會表示，聯準會並沒有魔法使通膨快速下降。華許並未明確說明哪些訊號將使他認為必須升息，只提出原則性的說法，就是央行官員若認為潛在的通膨走高，則較傾向於緊縮，反之則偏向寬鬆；但他並未表示他認為潛在通膨的走向。

三位主張升息的官員都是旗幟鮮明的「鷹派」。中東戰爭再起，國際油價回升，加上川普實施新關稅，以及ＡＩ榮景刺激需求增加，都使決策官員對通膨居高愈來愈沒有耐心。

國泰世華銀行表示，此次會議最大焦點是聯準會內部出現九比三的分歧投票結果，反映官員對通膨與後續政策路徑看法仍有歧見。

展望後市，國泰世華銀行指出，降息關鍵仍在油價走勢，若荷莫茲海峽解封進度不如預期，未來兩個月油價持續站穩每桶八十美元以上，將提高九月升息壓力；反之，若能源價格回落，則有助降低聯準會進一步緊縮的必要性。

華許會後則暗示聯準會可能無須在短期內升息，因為最近公債殖利率已經上升，拉高借貸成本，「讓我們有些放心」，也顯示華許不願升息。投資人因而質疑華許對抗通膨的承諾，這項憂慮也反映在金融市場上。廿九日美股大幅下跌，長期公債殖利率全面急升。

法國外貿銀行美國利率策略主管布瑞格斯指出，投資人擔心華許「口頭上對通膨強硬，但實際上並未落實」。ＰＧＩＭ首席美國經濟學者索金說，「華許記者會的最大失敗，是他並未解釋這次為何並未升息」；其他經濟學者也表示，華許的說法似乎是「我們讓市場來為我們工作，對市場而言這並不是一項夠好的答覆」。

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