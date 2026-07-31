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AI高成長 央行理事：加劇所得不均

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行第二季理監事會決議利率連九凍，央行昨公布議事錄摘要，內容顯示會中以十三票贊成、兩票反對，維持政策利率不變，但陳旭昇、李怡庭等兩位理事投下反對票，主張當前已是升息的適當時機，不過，多位理事關注ＡＩ帶動台灣經濟高成長，但也加劇產業發展及所得不均問題，部分理事指出，若此時升息，低所得家庭將承受較大壓力。

主張升息的理事指出，五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率及央行預估的六月ＣＰＩ年增率均超過百分之二，核心物價領先指標構成項目也已呈現上漲趨勢。由於貨幣政策效果具有落後時間，若等到通膨全面反映後才升息，可能錯失抑制通膨預期的時機；近期長天期利率上揚、長短期利差擴大，也顯示市場對未來通膨的看法可能正在改變。

議事錄顯示，不只兩位升息派擔憂物價，多位理事均要求持續關注油價、天候、地緣政治與民眾通膨預期，並提醒薪資調整、獎金紅利發放、外食費及服務類價格上漲，都可能影響未來ＣＰＩ。不過，多數理事也認為，現階段通膨主要來自能源等供給面衝擊，升息效果有限；且台灣經濟成長集中於ＡＩ與出口，內需及非ＡＩ產業相對疲弱，升息反而可能加重低所得家庭負擔。

一位理事認為，台灣經濟成長動能主要來自於國外需求強勁，而非內需，且通膨壓力主要來自供給面因素。面對供給面衝擊所造成的通膨，貨幣政策對物價的影響相對有限，但可能對經濟帶來較明顯的影響，尤其在經濟呈現分化發展下，貨幣政策更須審慎權衡。

至於房市管控，多位理事認為，目前市場呈現量縮價盤整，選擇性信用管制成效逐漸顯現，暫無加碼或鬆綁必要，後續仍須觀察青安三點○方案，是否影響房市及信用管制效果。

央行 所得 中央銀行 AI

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