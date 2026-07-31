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審計部質疑 部分資本所得不課稅

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
審計部近日發布一一四年度中央政府總決算審核報告指出，部分資本所得未完全納入綜所稅課稅，恐不利縮減所得差距，已函請財政部研議改善相關稅制。聯合報系資料照
審計部近日發布一一四年度中央政府總決算審核報告指出，部分資本所得未完全納入綜所稅課稅，恐不利縮減所得差距，已函請財政部研議改善相關稅制。聯合報系資料照

針對所得分配與稅制合理化議題，審計部指出，現行個人綜合所得稅各類所得結構仍以薪資所得為主，加上近年資本報酬增幅高於薪資所得，且部分資本所得未完全納入綜所稅累進課稅，恐不利縮減所得差距，已函請財政部研議改善資本所得與薪資所得課稅衡平性相關稅制，強化租稅移轉效果及所得重分配功能，以維護租稅公平。

審計部近日發布一一四年度中央政府總決算審核報告，報告提到，根據財政部綜所稅申報核定統計專冊資料，一○八至一一二年度綜所稅各類所得結構以薪資所得為大宗，占比介於百分之六十六點四八至七十一點二五，五年間增幅百分之廿四點四六；資本所得占比介於百分之廿點九二至廿五點八八，增幅百分之四十九點○九，資本所得增幅明顯高於薪資所得。

此外，近年資本市場活絡，財政部統計一○九至一一三年個人房地合一稅稅收成長五倍；證交所統計顯示，一○七至一一二年長期投資者整體股票市場平均報酬率達百分之十四點五四，且我國上市櫃日均交易量自一一一年的三○四一億餘元逐年攀升，至今年三月突破一兆六十億餘元，推估相關資本所得也呈增加趨勢。

審計部質疑，現行部分資本所得採分離課稅，或基於促進投資等政策目的考量而免稅，未併計綜合所得總額採累進稅率課稅，加上資本利得相對集中於高所得族群，相較薪資所得為一般受僱者的主要所得來源，且多已納入綜合所得總額課稅，租稅負擔未盡一致，進一步擴大高低所得者間之所得差距，並影響綜所稅量能課稅及所得重分配功能之發揮。

審計部指出，已函請財政部督促因應盤點資本所得相關課稅制度及租稅優惠措施。財政部回應，將持續配合國內外經濟及社會環境變遷，持續檢討不合時宜稅制，並透過蒐集各界意見及委託研究，評估稅制調整對租稅公平、財政收入及經濟發展之影響，作為後續稅制改革的參考。

所得 綜所稅 綜合所得稅 財政部

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