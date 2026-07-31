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政策失當 縮貧富差距 專家：應檢討稅制

聯合報／ 記者陳素玲朱漢崙賴昭穎／台北報導
台灣近年經濟表現佳，但Ｋ型經濟導致產業失衡嚴重、貧富差距擴大。學者指出，政府「不應補貼投機行為、懲罰努力工作的人」，股市已上四萬點，當沖降稅應該退場。聯合報系資料照
台灣近年經濟表現佳，但Ｋ型經濟導致產業失衡嚴重、貧富差距擴大。學者指出，政府「不應補貼投機行為、懲罰努力工作的人」，股市已上四萬點，當沖降稅應該退場。聯合報系資料照

台灣近年經濟表現佳，但Ｋ型經濟導致產業失衡嚴重、貧富差距擴大，立委賴士葆表示，真正可以平衡貧富差距的是稅制，建議對資產超過一定程度者開徵富人稅。學者則說，追求產業平均但更要均富，不要Ｌ型經濟，Ｋ型經濟是經濟發展必然現象，但貧富差距擴大會引發社會不安，政府「不應補貼投機行為、懲罰努力工作的人」，股市已上四萬點，當沖降稅應該退場。

立院財委會昨天舉行「面對Ｋ型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，邀請財政部、央行、經濟部等相關部會，以及學者專家與會討論。

國民黨立委賴士葆指出，儘管台灣經濟成長率高於大陸，勞工平均薪資達四點八萬元，但七成領不到，這就是Ｋ型經濟。

賴士葆說，受僱勞工勞動報酬占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重，日本、歐盟都高於五成，但台灣不到五成，經濟紅利最大受益者是資本家，受薪階級卻要應付物價不斷上漲，才會有股市小白「四貸同堂」現象。他說，真正平穩貧富差距是稅制，如果不可能課證所稅，則應思考對資產超過一定程度富者課徵百分之五富人稅。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳指出，國際貿易因比較利益不同，Ｋ型經濟本是普遍現象，「Ｋ型經濟與Ｌ型經濟那個比較好？沒有Ｋ型經濟才要擔心」。不過，貧富差距擴大會引發社會不穩定，政府應積極介入，像「當沖降稅這種鼓勵不勞而獲政策應該停止」，否則等於懲罰努力工作的人。他說，當沖屬於投機行為，長期持有股票者未享降稅，但當沖卻能享受降稅優惠，極不合理，若該政策目的已達到，例如台股已上四點就應退場；同時，打擊炒房的選擇性信用管制應持續實施。

對於富人稅議題，資深稅務人員說，如果立委建議的是將綜所稅最高稅率從百分之四十調高為四十五，將加重高薪白領的負擔，不見得可行，應思考將地下經濟或資本利得等免稅所得納入稅基比較恰當。至於當沖交易證交稅減半措施將於明年底到期，屆時是否延長，金管會官員指出，會蒐集各界的意見，審慎評估。

中經院第一所副研究員王國臣則示警，台美的貿易逆差不斷擴大，未來美國可能要求台灣輸入美國更多低階農工產品，造成傳產生存困難；其次，竹科或科技新貴可以更有能力消費，拉大貧富差距，甚至助長通膨。想要改善Ｋ型經濟，必須重新定位傳產，要保留那些企業？對二代接班意願不高，政府應輔導企業退場，其二，厚實服務業，並讓金融業承接企業退場的辦公室等。

貧富差距 富人稅 降稅 當沖

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