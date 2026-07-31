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強迫勞動審定機制 拍板

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台北報導

回應美國301調查及接軌國際，勞動部、經濟部昨（30）日宣布建立「限制強迫勞動貨品輸入審定機制」，將以不定期會議形式召開，目標30天內完成審定，五天內通知審議結果。第一階段「合作國家」以美國為主，並防範違規貨品透過轉運第三國「洗產地」。

強迫勞動是美國301調查項目之一，美方先前已宣布，在強迫勞動方面的301關稅，我方適用10％且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率。

經濟部長龔明鑫昨日表示，國際間對於強迫勞動輸入已有相關機制，台灣作為地球村一員，也必須跟進處理，將由勞動部與經濟部主責，啟動審定機制，這是屬公權力，將會禁止強迫勞動貨品輸入。

未來勞動部與經濟部將共同召開「限制強迫勞動貨品輸入審定會」，採「有案即審」機制，審定強迫勞動實體及貨品範圍，負責限制輸入案件審查、審定程序處理及跨部會協調。審議期限為30天，期間可執行最長60天「暫時禁止輸入貨品」，審議完成後五天內發布結果。

勞動部表示，合作國家一旦認定該企業或工廠踩到「人權紅線」，即便製造國官方出面否認，除非企業能提出已確實改善的新事證，否則我國原則上將維持與合作國家一致的處理方向。

審查機制「不分國籍與出資者」，即便是在海外設廠的台資企業，只要實體與貨品遭合作國家認定涉及強迫勞動，同樣會被送交審定會審查。

若企業遭認定涉及強迫勞動並禁止輸入，如何尋求救濟？勞動部回應，企業必須直接向「原通報之合作國家」申請解除認定，台灣端才會配合解除限制。

機制 龔明鑫 勞動部

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