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央行Q2理監事議事錄 兩位理事主張升息

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

央行理監事會議事錄摘要顯示，全球AI需求爆發，央行大幅上調今年台灣經濟成長率預測值至9.45%，但政策利率決議按兵不動，重貼現率維持2%。不過，摘要揭露仍有兩位理事主張應調升利率以降低通膨，多位理事則考量通膨尚屬可控，以及AI帶動所得分配不均問題，最終表決通過不升息

會議中兩位理事投下反對票，主張應調升利率，推動貨幣政策正常化。其中有位理事分析，今年5、6月CPI年增率均突破2%通膨警戒線，且更能反映中長期、通膨趨勢的核心CPI也呈上漲趨勢，需審慎應對。由於貨幣政策效果有落後性，此時升息有助降低通膨預期。此外，1至3月實質總薪資負成長產業受僱員工人數高於前一年，應在適當時機採取貨幣政策，抑制通膨壓力。

另一位理事指出，今年6月之後及全年CPI年增率預測值均超過2%，且PPI持續上升，油價轉嫁風險極高。目前台灣通膨需求因子擴張、供給因子緊縮幅度擴大，若通膨再度提高，1年期定期存款實質利率轉為負值，顯示目前政策利率過於寬鬆，現階段正是升息好時機。

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強迫勞動審定機制 拍板

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