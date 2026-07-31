聽新聞
0:00 / 0:00

外商注資風電739億 准了 投審會通過台廠529億對外投資

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部投資審議會昨（30）日通過兩件外商投資案，皆與離岸風電相關。圖／台電提供
經濟部投資審議會昨（30）日通過兩件外商投資案，皆與離岸風電相關。圖／台電提供

經濟部投資審議會昨（30）日通過兩件外商投資案，皆與離岸風電相關，外商分別加碼投資沃旭大彰化西北離岸風場、海龍二及海龍三號風場，兩案合計投資739.5億元。另經濟部也一口氣通過日月光（3711）、樺漢、光寶等九件、共16.3億美元（約新台幣529.8億元）對外投資案。

經濟部日前宣布國家離岸風電發展藍圖，釋出區塊開發3-3期、3-4期等選商規畫，希望提升投資誘因。投資審議會昨日通過兩件僑外投資案，皆為外商投資離岸風電。

最新重大投資核准情形
最新重大投資核准情形

第一案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣400億元，貸款投資沃旭西北大彰化控股公司，供大彰化西北離岸風力發電公司用於離岸風電建設相關營運支出。

第二案是荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.以相當於新台幣339.5億元等值之外幣，增資玉山能源，再轉投資海龍二號風電及海龍三號風電。

對外投資案方面，昨日通過九件，反映出台廠積極對外布局，對外投資地包括美國、越南、馬來西亞、新加坡、奧地利等地。

其中，經濟部核准保瑞藥以1.2億美元增資美國BORA PHARMACEUTICALS USA INC.，用於全資子公司Bora Biologics USA LLC.向美國生物製藥公司MacroGenics收購拆分之西藥代工（CDMO）營運業務。

智邦科技則以9,176萬美元增資新加坡ACCTON TECHNOLOGY SG PTE. LTD.，從事網路通訊產品之製造業務。同時也以8,000萬美元增資越南VIETNAM ACCTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事通訊設備生產製造業務。

風電 離岸風電 彰化

延伸閱讀

經濟部通過日月光、樺漢、光寶、智邦等9件 逾16.3億美元對外投資案

廣達海外籌資要募712億 台灣近20年來最大規模

日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

日月光法說會／資本支出再加碼20億美元、全年衝上105億美元

相關新聞

央行Q2理監事議事錄 兩位理事主張升息

央行理監事會議事錄摘要顯示，全球AI需求爆發，央行大幅上調今年台灣經濟成長率預測值至9.45%，但政策利率決議按兵不動，重貼現率維持2%。不過，摘要揭露仍有兩位理事主張應調升利率以降低通膨，多位理事則考量通膨尚屬可控，以及AI帶動所得分配不均問題，最終表決通過不升息。

強迫勞動審定機制 拍板

回應美國301調查及接軌國際，勞動部、經濟部昨（30）日宣布建立「限制強迫勞動貨品輸入審定機制」，將以不定期會議形式召開，目標30天內完成審定，五天內通知審議結果。第一階段「合作國家」以美國為主，並防範違規貨品透過轉運第三國「洗產地」。

經部「雙加」 鼓勵分享經濟果實

面對K型經濟加劇、成長果實分配不均，立法院財政委員會昨（30）日舉行「K型經濟問題」公聽會，經濟部表示，透過「加薪信保加碼」與「加薪租稅減除」兩大措施，鼓勵企業共享經濟果實，將營運成果反映於員工薪資。

AI高成長 央行理事：加劇所得不均

中央銀行第二季理監事會決議利率連九凍，央行昨公布議事錄摘要，內容顯示會中以十三票贊成、兩票反對，維持政策利率不變，但陳旭昇、李怡庭等兩位理事投下反對票，主張當前已是升息的適當時機，不過，多位理事關注ＡＩ帶動台灣經濟高成長，但也加劇產業發展及所得不均問題，部分理事指出，若此時升息，低所得家庭將承受較大壓力。

政策失當 縮貧富差距 專家：應檢討稅制

台灣近年經濟表現佳，但Ｋ型經濟導致產業失衡嚴重、貧富差距擴大，立委賴士葆表示，真正可以平衡貧富差距的是稅制，建議對資產超過一定程度者開徵富人稅。學者則說，追求產業平均但更要均富，不要Ｌ型經濟，Ｋ型經濟是經濟發展必然現象，但貧富差距擴大會引發社會不安，政府「不應補貼投機行為、懲罰努力工作的人」，股市已上四萬點，當沖降稅應該退場。

審計部質疑 部分資本所得不課稅

針對所得分配與稅制合理化議題，審計部指出，現行個人綜合所得稅各類所得結構仍以薪資所得為主，加上近年資本報酬增幅高於薪資所得，且部分資本所得未完全納入綜所稅累進課稅，恐不利縮減所得差距，已函請財政部研議改善資本所得與薪資所得課稅衡平性相關稅制，強化租稅移轉效果及所得重分配功能，以維護租稅公平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。