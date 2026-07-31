外商注資風電739億 准了 投審會通過台廠529億對外投資

經濟部投資審議會昨（30）日通過兩件外商投資案，皆與離岸風電相關，外商分別加碼投資沃旭大彰化西北離岸風場、海龍二及海龍三號風場，兩案合計投資739.5億元。另經濟部也一口氣通過日月光（3711）、樺漢、光寶等九件、共16.3億美元（約新台幣529.8億元）對外投資案。

經濟部日前宣布國家離岸風電發展藍圖，釋出區塊開發3-3期、3-4期等選商規畫，希望提升投資誘因。投資審議會昨日通過兩件僑外投資案，皆為外商投資離岸風電。

最新重大投資核准情形

第一案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣400億元，貸款投資沃旭西北大彰化控股公司，供大彰化西北離岸風力發電公司用於離岸風電建設相關營運支出。

第二案是荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.以相當於新台幣339.5億元等值之外幣，增資玉山能源，再轉投資海龍二號風電及海龍三號風電。

對外投資案方面，昨日通過九件，反映出台廠積極對外布局，對外投資地包括美國、越南、馬來西亞、新加坡、奧地利等地。

其中，經濟部核准保瑞藥以1.2億美元增資美國BORA PHARMACEUTICALS USA INC.，用於全資子公司Bora Biologics USA LLC.向美國生物製藥公司MacroGenics收購拆分之西藥代工（CDMO）營運業務。

智邦科技則以9,176萬美元增資新加坡ACCTON TECHNOLOGY SG PTE. LTD.，從事網路通訊產品之製造業務。同時也以8,000萬美元增資越南VIETNAM ACCTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事通訊設備生產製造業務。