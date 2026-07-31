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財部次長阮清華看台股巨震 國安基金市場失序才進場

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭廖珮君／台北報導

台股近日重挫，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華昨（30）日表示，國安基金一定要遇到重大事件導致信心崩盤，市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，國安基金密切關注國內外政經情勢，若有失序情況會適度處理。

立院財政委員會昨日召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，會中立委賴士葆關切股市兩天大跌3,500點，民眾相當關心國安基金是否護盤，阮清華做上述表示。

阮清華表示，國安基金進場條件一定是遇到重大事件，導致信心崩盤，產生市場失序等情況才會進場，最近三場進場都是特殊狀況，例如新冠疫情、俄烏戰爭升息或台美關稅談判等。

他說，通常國安基金不會進入干預市場，股市有漲有跌，最近當然受到國際局勢影響，加上台股跟國際股市高度連動，最近因國際股市不好，台股也受到影響，不過，「有漲有跌是正常情況」，最近屬於震盪型態。最後，阮清華強調，國安基金會密切關注國內外政經情勢，如果有失序狀況會適度處理。

專家學者也關注房市信用管制，中央銀行副總裁嚴宗大提三點回應意見，第一，房地產政策動態檢討，央行每一季在召開理監事會議前，皆會針對房地產政策與市場發展進行全面檢視，評估是否有需要修正或調整之處。

第二，關於行政部門對產業資金的支持，央行將持續密切關注國內外金融情勢發展，適時實施公開市場操作，以維持銀行體系流動性與市場利率於適當水準，有助於配合政府產業政策發展之推動。

第三，有關降低物價壓力方面，嚴宗大說，央行長期以來均利用妥適的貨幣政策，依據《中央銀行法》賦予之職責，根據時下的國內外經濟形勢變化維持物價穩定，減輕通膨對民生的衝擊。

金管會副主委陳彥良也針對K型經濟議題表示，2025年上市、上櫃公司非主管薪資分別增6.79%、3.66%，約六成企業加薪且非集中AI或電子業，顯示企業成果正逐步擴及員工。

國安基金 國安 市場

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