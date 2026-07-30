森崴能源6月下市…台電接管離岸風電2期風機安裝 拚今年底完成併網

森崴能源6月下市後，其子公司富崴能源承攬的台電離岸風電2期風機安裝進度備受關注。台電今天晚間表示，已依契約規定接管風機安裝事宜，並與風機廠商Vestas完成議約，安裝費用將納入台電與富崴總契約價金，並以今年底完成併網為目標。

森崴能源因子公司富崴能源承攬台電離岸風電2期計畫認列鉅額虧損，導致母公司森崴淨值轉為負數下市。原訂離岸風電2期於去年底商轉，但工程進度延宕，後續風機安裝安排備受外界關注。

台電今天透過新聞稿指出，離岸風電2期計畫陸域及海事工程均已完工，包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜已全數完成，目前整體工程進度已超過9成。

台電表示，目前風機部分尚有30座待安裝，目前廠商已動員展開風機吊裝前置作業，以今年完成併網為目標。

針對風機安裝進度，台電指出，離岸風電2期工程統包承攬商為富崴能源，但因原風機廠商Vestas與富崴能源簽訂的風機安裝合約已終止，經台電積極協調後，目前已由台電依契約規定接管風機安裝事宜，並已與Vestas完成議約，安裝所需費用將計入台電與富崴總契約價金中。

台電說明，後續將由Vestas負責風機安裝及相關技術勞務工作；富崴則仍須提供風機安裝所需船隻、倉儲等服務。

經濟部官員補充說明，台電離岸風場2期計劃本應於去年底前併網，但因遭遇疫情、颱風因素而提出展延申請，目前正在審查，未來展延確定通過後，若工期仍趕不上展延期限，將對台電開罰，再由台電向富崴能源求償。