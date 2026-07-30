無人機預算遭質疑 經長：整合112年起既有計畫無違法

對於外界質疑行政院違法編列無人機預算，經濟部長龔明鑫今天回應指出，相關質疑是誤解，所謂「無人載具產業發展統籌型計畫」計畫主要是整合112年起即陸續執行的既有計畫，為的是讓外界更清楚未來無人機產業發展方向及資源配置；他也表示，目前仍相當擔心相關預算遭刪除，希望能順利通過。

行政院去年訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨團昨天質疑「無人載具產業發展統籌型計畫」在未核定情況下，相關部會已於115年預算案中編列相關預算，疑違反「預算法」。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪表示，許多無人機計畫早在112年便開始執行，統籌型計畫只是將原本分散於各部會、各單位的計畫整合，包括技術研發、場域建置、採購、法規等內容，為的是讓外界能夠完整了解國家推動無人機與無人載具產業的整體布局，而政府確實相當擔心相關預算遭刪除，希望相關情況不要成真，盼預算能順利通過。

經濟部今天稍早也在社群發文澄清，許多無人機相關計畫都是已核定、持續執行的跨年度延續性計畫，依《預算法》第54條規定，在年度預算完成審議前，既有計畫可依法持續執行，並不是今年才新提出的新計畫。

經濟部舉例說明，「亞洲無人機創新中心發展計畫」、「無人機飛行系統國產自主關鍵技術計畫」，以及「晶片驅動台灣產業創新－無人機關鍵晶片與產業加速計畫」，相關核定文件與執行情形，都可在網路公開資料查詢。

經濟部指出，原先支持計畫執行，現在特別預算無法通過，今年度預算又遭提案全數刪除，不僅讓持續推動中的跨年度計畫面臨停擺風險，甚至要回收前7個月已執行的經費，根本不合理。

以「亞洲無人機創新中心發展計畫」為例，2024、2025年度預算，立法院已三讀通過並執行，也已有階段性成果，今年度預算已完成編列，去年8月底送交立法院審議。

經濟部強調，無人機產業競爭的是技術、人才與時間，更肩負打造非紅供應鏈的重要任務。若跨年度計畫無法穩定推進，不僅影響研發與產業布局，也將衝擊企業投資、人才恐將流失及影響整體產業發展，請立院審慎思考產業未來，攜手支持無人機產業的發展。