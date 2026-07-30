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中小微振興計畫創近113億元產值 賴總統促加大補助力道

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統表示，他上任後推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列逾新台幣100億元，迄今已提供35萬家企業諮詢輔導，並創造112.77億元產值。政府還要再加強力道，推動《中小微企業轉型升級發展條例》，明定金融支持、租稅優惠、研發補助、人才培育及設備汰舊換新等政策工具。

賴總統30日接見「社團法人中華民國全國中小企業總會第16屆理監事及關懷中小企業基金會第7屆董事」，與會者包括全國中小企業總會理事長林倬立等人。

賴總統致詞表示，台灣高科技產業與半導體供應鏈在世界占有一席之地，台灣更有支撐經濟的「護國群山」，也就是中小微企業；全台共有171萬家中小微企業，撐起全國八成以上的就業機會。若說高科技產業對經濟發展的成就占有一席之地，中小微企業更是居功厥偉。

賴總統指出，面對全球供應鏈重組、AI數位革命及淨零碳排要求，台灣中小微企業始終展現創新精神，不僅穩定國內經濟，更在國際市場上讓「台灣製造」與「台灣品牌」持續發光發熱。他一直相信，唯有壯大中小微企業，台灣的經濟才能立於不敗之地。

他提到，接下來，政府會持續努力，協助中小微企業提升競爭力，並從三個具體方向著手。

首先，制度化支持中小微企業發展。今年520就職兩周年演說中，他也提出設立1,000億元基金，投資中小微企業發展，加上原有公務預算，未來每年約有250億元協助中小微企業。相關草案預計今年9月送交立法院審議。

他說，從30、40年前開始，中小微企業支持科技產業發展；現在科技產業發展有成，也應該回過頭來帶動中小微企業；具體做法就是要讓中小微企業成為產業鏈的一環。如近期部分公司雖屬傳統產業或中小微企業，但因融入科技產業鏈，整體業績、營收都隨之增加，甚至股價也不斷提升。

他請經濟部不只是被動等待個案申請，而是要以園區或產業為單位，以智慧化、數位轉型的模式，根據中小微企業的需求，對症下藥提出解方，由政府帶動以提高產業轉型的效率。

第二，政府將全力協助中小微企業迎向AI化時代，正在積極推動「AI新十大建設」，其中包括四個基礎建設。第一是「國網雲端算力中心」；第二是主權AI的資料中心；第三是人才培育，希望在2040年前培養至少50萬名AI應用人才；第四是各個產業北中南東部地區均衡發展。

政府也著重發展三個關鍵技術，第一是矽光子，未來傳輸速度會更快、能耗更低。第二是量子運算。第三是機器人，包括國防工業的無人機，這也是政府持續推動「國防自主無人載具採購特別條例」的原因，期盼台灣基礎工業加入無人機及國防自主產業的供應鏈。

賴總統談及，政府現已規劃由經濟部投入442億元，扶植中小微企業及發展無人機產業。其中，為協助台灣中小微企業發展無人機產業，政府已投入相關資源，但現在又有立法院國民黨團提案要將經濟部未來6年的442億元預算全數凍結，令人感到無奈。

賴總統說，「AI新十大建設」透過四項基礎建設、三項關鍵技術，希望達到三個發展目標：幫助100萬家中小微企業數位轉型；幫助年輕人運用AI創新創業；未來希望將台灣打造成各行各業都能運用AI的生態圈。

第三，協助中小微企業布局全球、行銷全世界。台美關稅方面，美方援引301條款，公布台灣關稅為10%且不疊加，日本及韓國則為12.5%亦不疊加。台灣還爭取到二千多項產品關稅豁免，包括蝴蝶蘭、芒果與鳳梨等，為中小微企業帶來很好的機會。

賴總統提到，政府正推動「補助企業布建海外通路計畫」，去年這項計畫已協助165家企業布局44個國家，建立2,500個海外通路據點，獲得補助的企業平均出口成長超過25%。今年補助計畫總額將從1億元提高到6億元，並新增「經銷代理合作」及「維修服務」等兩大補助項目。

補助 賴總統 賴清德

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