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防制強迫勞動貨品審定期30日 首波與美合作嚴防「洗產地」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部條平司長黃琦雅。記者歐芯萌／攝影
勞動部條平司長黃琦雅。記者歐芯萌／攝影

勞動部30日發布《限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點》，條平司長黃琦雅表示，審定會採「有案即審」機制，以定期會議形式召開，目標30天內完成審定，5天內通知審議結果。目前第一階段「合作國家」以美國為主，未來將視情況滾動式檢討擴大。

針對審定會的委員組成，黃琦雅指出，案件初期審定涉及跨部會的資訊蒐集與查證，目前由勞動部與各貨品的目的事業主管機關代表組成。雖然初期未直接將學者列為常設委員，但在30天的審定過程中，各主管機關若有專業查證需求，可隨時徵詢學者、專家的專業意見。

她提到，合作國家（如美國）投入大量資源與人力進行調查，一旦認定該企業或工廠踩到「人權紅線」，即便製造國官方出面否認，除非企業能提出已確實改善的新事證，否則我國原則上將維持與合作國家一致的處理方向。必要時，勞動部將透過外交體系、網路電傳等方式協助查證。

此外，審查機制「不分國籍與出資者」，即便是在海外設廠的台資企業，只要實體與貨品遭合作國家認定涉及強迫勞動，同樣會被送交審定會審查。而為防範違規貨品透過轉運第三國「洗產地」，我國將採取與國際貿易一致的「貨品分類號列（HS Code）」進行精準攔截，從源頭阻斷輸入。

若企業遭認定涉及強迫勞動並禁止輸入，如何尋求救濟？黃琦雅回應，企業必須直接向「原通報之合作國家」申請解除認定，台灣端才會配合解除限制。

至於外界關注，禁止特定貨品輸入，是否造成國內物價波動？勞動部評估，此影響須視個案貨品的「市場替代性」而定。若替代性高，對國內物價影響不大；若替代性低，確實可能因禁止輸入導致價格波動。參考美國實施經驗，限制特定強迫勞動貨品輸入，並未引發全面性的物價上漲。

針對國內企業若涉及強迫勞動之裁罰，如巨大企業2025年被CBP（美國海關及邊境保衛局）認定強迫勞動，美方懲罰禁止進口，我方則依照《勞基法》認定裁罰新台幣13萬元。黃琦雅強調，裁罰金額僅是手段之一，核心目標是強制要求企業進行全面性的勞動條件改善，根除強迫勞動。

產地 勞動部 主管

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