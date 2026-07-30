停進巴紐天然氣 經長龔明鑫：現貨可調整、長約仍需履約

巴布亞紐幾內亞片面關閉台灣駐處，外交部日前宣布停止進口巴紐現貨天然氣。經濟部長龔明鑫今天表示，中油已盤點天然氣採購情形，在確保能源安全及穩定供應前提下，確認現貨採購具有調整空間，因此將配合外交部政策辦理；至於與巴紐簽訂的天然氣長約，因涉及契約義務仍需盡量履約，估計長約進口量占整體天然氣進口量低於8%。

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）無預警發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作。外交部表示，接獲巴紐政府通知後1週內，已停止在現貨市場進口巴紐液態天然氣。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪表示，經濟部日前已要求中油盤點天然氣採購，在能源安全及國內供應無虞前提下，確認現貨採購仍有部分調整空間，因此未來將配合外交部政策辦理。

至於長期採購合約，他表示，由於屬契約關係，仍會盡量依約執行；去年自巴紐進口天然氣約占總進口量8%，長約占比「比這個（8%）少」。

媒體追問是否暫停與巴紐洽談新長約，龔明鑫表示，現有長約距離到期還有一段時間，因此尚未討論到是否展開新約談判。

另外，立法院財政委員會昨天審查進口小客車關稅調降至免稅提案，財政部與經濟部書面報告指出，若全面取消關稅，將造成稅收淨損約新台幣523億元至601億元，並衝擊汽車產業鏈約8.26萬名從業人員，因此現階段不宜推動。

媒體今天詢問，民進黨立委王世堅質疑相關就業衝擊評估過於誇大，認為整車製造就業僅約1.1萬人。

對此龔明鑫表示，雖然國內整車組裝廠直接僱用人數約1.1萬人，但汽車供應鏈涵蓋大量國內零組件廠商，除了部分引擎來自日本，其他絕大多數零組件均由台灣廠商生產，一旦整車組裝受到衝擊，國內零組件供應鏈勢必同步受影響。

媒體追問台灣進口車關稅高於鄰近國家，未來是否仍有調降空間。龔明鑫表示，國際間凡是具有汽車製造能力的國家，對汽車關稅都相當敏感，原因就在於汽車供應鏈非常長、零組件眾多，因此汽車議題向來是各國貿易談判重要項目。

他舉例，先前美國與日本自由貿易協定（FTA）遲遲未能完成談判，除了稻米問題外，汽車也是重要因素之一。

龔明鑫說，政府仍希望替台灣汽車產業爭取更好的談判條件，若有其他國家願意與台灣進一步洽談，政府都很樂見。