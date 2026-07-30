經濟部通過日月光、樺漢、光寶、智邦等9件 逾16.3億美元對外投資案

經濟部投資審議會30日一口氣通過日月光、樺漢、光寶、智邦、神雲科技等九件、共16.3億美元對外投資案。另，也核准兩件外商、共新台幣739.5億元投資沃旭大彰化西北離岸風電、海龍二及海龍三號風電。

經濟部投審會今通過兩件僑外投資案、九件對外投資案，後者更反映出我國廠商積極對外進行布局，對外投資地包括越南、馬來西亞、新加坡、奧地利、美國等地。

在對外投資部分，經濟部核准保瑞藥以1.2億美元增資美國BORA PHARMACEUTICALS USA INC.，用於全資子公司Bora Biologics USA LLC.向美國生物製藥公司MacroGenics收購拆分之西藥代工(CDMO)營運業務。

智邦科技以9,176萬美元增資新加坡ACCTON TECHNOLOGY SG PTE. LTD.，從事網路通訊產品之製造業務。另，智邦科技以8,000萬美元增資越南VIETNAM ACCTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事通訊設備生產製造業務。

光寶科技以1.1億美元增資越南LITE-ON VIETNAM CO., LTD.，從事伺服器模組、電源供應器等電子製造產品代工業務。

鴻勁精密以6億美元增資塞席爾TOP VINTAGE INTERNATIONAL LTD.，主要投資於低風險金融商品，以降低外匯避險成本。另外，合作金庫以新加坡幣1億元（約折合美金7,799萬953元）對外投資設立新加坡合作金庫新加坡分行（TAIWAN COOPERATIVE BANK SINGAPORE BRANCH），從事經營銀行業業務。

日月光半導體以1.2億美元增資馬來西亞ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD.，用以收購美國ANALOG DEVICES INC.所持有馬來西亞子公司ANALOG DEVICES SDN. BHD.，完成收購後更名為ASE SEMICONDUCTOR (PENANG) SDN. BHD. ），從事高性能類比等晶片之封裝測試業務。

樺漢科技以2億歐元（約折合美金2億3,042萬元）對外公開收購奧地利KONTRON AG股權，從事嵌入式工業電腦及模組之研發、設計與製造業務。神雲科技以2億美元增資美國MITAC COMPUTING TECHNOLOGY HOLDINGS CORP.，用以支應美國孫公司MITAC INFORMATION SYSTEMS CORP. 之雲端運算伺服器製造所需之廠房擴增及基礎設施建設。

至於今日通過兩件僑外投資案皆為外商投資離岸風電。第一案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣400億元，貸款投資沃旭西北大彰化控股公司，供大彰化西北離岸風力發電公司用於離岸風電建設相關營運支出。

第二案是荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.以相當於新台幣339.5億元等值之外幣，增資玉山能源，再轉投資海龍二號風電及海龍三號風電，用於支應海龍離岸風電專案於興建期間所生之成本。