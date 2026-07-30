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花蓮震災善款流向遭查 童子賢吐心聲：地方政府挪用讓災民搖頭嘆息

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

2018年2月6日花蓮發生規模6.2地震，當時花蓮縣政府及衛福部合計募得約27.8億元善款。因善款用途分配及流向疑遭人檢舉，花蓮檢調29日持搜索票前往縣府調查，並將社會處長陳加富帶回說明，對此，和碩（4938）董事長童子賢30日回應，我們捐款者的心聲都一樣，希望善款能夠用在災民身上，「但就是會有地方政府把善款移到自己認為講起來很OK的地方，但是從災民來看的話，實在是會搖頭嘆息的地方」。

AI WAVE SHOW 2026 30日登場，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席開幕活動，媒體詢問有關花蓮善款一事。

對此，童子賢重申，自己沒有參加大罷免，只是參與花蓮的「精準罷免」。他說，自己講的都是實情，而對方也曾質疑我根本沒有捐款，那後來自己也出示捐款收據，那幾年全部捐款都超過一億了，而在那短期裡面，捐款是7千多萬。

童子賢表示，我們捐款者的心聲都一樣，希望善款能夠用在受災、受困的百姓身上。

童子賢強調，「但就是會有地方政府把善款移到自己認為講起來很OK的地方，但是從災民來看的話，實在是會搖頭嘆息的地方」。

他澄清，從去年之後自己就沒有再接觸，「我也沒有再針對這個案子公開發言，至於說中間有去告我誹謗的啦，司法單位曾經找我跟我的律師，有互動過幾次，我們也都如實去應訊」。

童子賢 災民 花蓮 和碩 地方政府

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