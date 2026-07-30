限制「強迫勞動」貨品輸入 勞動部公告審定機制出爐

勞動部30日發布《限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點》，與經濟部共同建立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，並與美國等合作國家同步，限制強迫勞動所生產的貨品輸入，防止低價、不公平競爭商品流入海內外市場。

台美協議承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，美國貿易代表署（USTR）7月23日公布，將美國60個貿易夥伴，依其強迫勞動政策執行情形，分為四種稅率組別，我國與歐盟同列本次調查相對優惠稅率，稅率為10%且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率。

勞動部與經濟部決議，將共同召開「限制強迫勞動貨品輸入審定會」，審定強迫勞動實體及貨品範圍，負責限制輸入案件審查、審定程序處理及跨部會協調。

審定會設置委員12人，其中二人為共同召集人，由經濟部長及勞動部長，或其分別指定之人員擔任；常設委員四人，由經濟部、勞動部、財政部及行政院經貿談判辦公室指派代表擔任；其餘委員之組成為內政部、外交部、交通部、農業部、衛福部、陸委會代表各一人。

委員任期最長二年，期滿得續聘之，並應隨其本職進退。委員因故出缺時，得予補聘；繼任委員之任期至原委員任期屆滿之日止。

勞動部召集常設委員，將確認強迫勞動貨品資訊，所涉貨品之目的事業主管機關，以及強迫勞動貨品相關資訊、機關之分工。所涉機關，應儘速將前項相關資料送交勞動部。委員作成審定決議前，就可能涉及強迫勞動實體及貨品，於一定期間內限制輸入，最長不得超過60日。

審定會應於經濟部函送勞動部，有關合作國家認定、撤銷或修改強迫勞動貨品資訊之日起30天內，召開會議並作成決議。

經審定確認者，依《貿易法》及《自由貿易港區設置管理條例》規定，由勞動部於「五日內」函送經濟部及貨品之目的事業主管機關，公告限制輸入，並由財政部關務署於邊境執行查驗，防止強迫勞動貨品流入我國。