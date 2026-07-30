強迫勞動貨品禁入！經濟部與勞動部聯手以公權力「審定」嚴禁進口來台

經濟部長龔明鑫30日受訪表示，國際間對於強迫勞動輸入已有一些機制，台灣作為地球村一員，也必須跟進處理，將由勞動部與經濟部主責，啟動審定機制，這是屬公權利，將會禁止強迫勞動貨品輸入。

他表示，經濟部負責的是收集國際間或是盟國pass的過來的個案，將函送給勞動部，「限制強迫勞動貨品輸入審定會」是由勞動部組成，但審定會是由經濟部和勞動部主責，通過之後由財政部海關把關。

經濟部表示，為落實勞動人權保障及強化負責任供應鏈管理，行政院115年7月29日核定「限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點」及「強迫勞動貨品限制輸入作業要點」，未來將由勞動部、經濟部、財政部及各貨品主管機關共同合作，防止強迫勞動生產之產品進入我國市場。

經濟部表示，在運作機制上，依據「強迫勞動貨品限制輸入作業要點」，經濟部於接收合作國家認定之強迫勞動貨品資訊後，將函送勞動部，再由勞動部與經濟部聯席主持之「限制強迫勞動貨品輸入審定會」進行審定。

經濟部表示，審定會決議特定實體生產之產品為強迫勞動貨品後，經濟部將依據「貿易法」第11條限制該等產品進入課稅區及保稅區；在自由貿易港區部分，則由各貨品主管機關依據自由貿易港區設置管理條例第15條限制該等貨品進儲自由貿易港區，並由海關於邊境執行嚴格查驗。

經濟部表示，經海關查獲之強迫勞動貨品，分別由財政部依據關稅法、經濟部依據貿易法進行處分，透過跨部會合作全面阻絕強迫勞動商品流入台灣。

經濟部表示，消除強迫勞動是國際社會共同關注議題，身為全球供應鏈重要成員，我國將持續與理念相近國家及貿易夥伴合作，維護勞動人權，提升供應鏈韌性，並加強企業宣導，促進公平及可信賴的貿易環境，實踐保護人權之承諾。