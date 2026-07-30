對抗大陸低價傾銷…學者建議取消小額包裹免稅 財部：審慎考量

台灣拜AI之賜，經濟成長近年屢創佳績，但AI以外的傳產卻表現疲弱，學者今天在立院公聽會建議，政府應協助傳產對抗中國低價傾銷，取消小額包裹免稅，協助傳產進入國際非紅供應鏈。對此，財政部次長阮清華回應，美國已經因為一些後遺症，歐盟近期也取消，台灣要不要跟進，將關注國際各國做法審慎考量。

立法院財政委員會今天舉行「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，財政部、央行、經濟部及勞動部相關部會皆派員與會，並邀請學者專家提供建言。

央行書面報告中指出，近年傳統製造業面臨國際環境嚴峻挑戰，導致產業表現與電子資通訊業製造業表現分歧。電子資通訊業表現亮眼，主因2018年後，受惠全球供應鏈重組與AI等新興科技應用需求等多項經濟紅利，帶動全球對台灣高科技產品需求所致。

至於傳產方面，近年台灣，日本、南韓的傳統製造業都面臨中國大陸低價傾銷，以及美國關稅政策等國際環境嚴峻挑戰，導致產值表現與電子資通訊製造業出現分歧走勢。惟與南韓、日本相較，台灣傳產表現相對佳。

淡江大學經濟系教授蔡明芳指出，落在K型經濟下面的產業，很多是過去寄望中國市場的產業，因為沒有差異化，以致面臨嚴峻衝擊；雖然政府正鼓勵百工百業轉型AI，但AI不能解決所有產業問題，有一些產業不需要AI，但如何繼續活下去？這部分政策較少看到，另外對於無法轉型的產業，只想靠政府補助，這部分是大家不想面對，卻必須面對的問題，雖不能一次退場，但應該要慢慢減去。

對於傳產面對中國低價傾銷，蔡明芳建議，政府應協助拓展海外市場，進入國際非紅供應鏈，另外也應取消主要來自中國大陸的小額包裹免稅，才能避免傳產繼續遭到來自大陸產品的低傾傾銷。

商業總會常務監事王權宏表示，商業界對K型經濟非常憂心，從股市表現也可看出傳統與科技落差非常大。他說，傳產規模非常大，養活無數家庭，如果無法持續維持，將直接衝擊地方產業及經濟；商總2025年白皮書揭露，中小企業超過117萬家，占全國企業85%，就業人口900萬，占八成，國內主要民生內需市場都是中小企業，目前經濟重心都在台積電及其供應鏈，但其他產業不能因此被打趴，「K型產業對台灣造成的衝擊不能輕忽」。