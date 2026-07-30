AI 紅利如何全民共享？賴士葆提案課5%富人稅

AI與半導體產業快速成長，推升台灣整體經濟表現，但成長紅利能否向傳統產業、中小企業及受薪階級擴散，仍是政府下一階段的重要課題。立法院財政委員會30日舉行「K型經濟問題」公聽會，立委賴士葆主張研議課徵5%「富人稅」，學者則從成熟製程、傳產轉型及中小企業留才等面向提出解方。

賴士葆指出，台灣將近三分之二受薪階級領不到平均薪資，正是K型經濟的具體表現；當經濟持續成長，最大受益者往往是掌握資本與資產者，一般受薪階級卻未必能同步分享成長紅利。

他認為，政府應認真思考改善所得與財富分配，例如針對資產超過一定規模的高資產族群，研議課徵5%的「富人稅」，透過稅制工具縮小貧富差距，避免經濟成長利益持續集中於少數資本擁有者。

從所得分配與物價數據觀察，中經院第一研究所副研究員王國臣指出，2024年台灣吉尼係數為34.1%，僅次於2009年的高點34.5%；相較2008年，去年消費者物價指數（CPI）也累計上漲22%，這都是K型經濟下須正視的問題。

王國臣認為，因應上，可從三方面著手。第一，掌握美國限制中國大陸記憶體、面板等產品的機會，重新布局成熟製程；第二，重新定位傳統產業，保留涉及國家安全的關鍵企業，並協助接班意願低落者有序退場；第三，厚實服務業，金融業可承接家族辦公室。

至於如何讓經濟成長進一步反映在勞工報酬，中經院第一研究所所長劉孟俊提出六項政策建議，包含建立中小企業進入資本市場的成長階梯、推動資深技術人員隱性知識的數位傳承，以及針對接班困難企業推動規模整合。

此外，政府也可將社會永續及包容性成長與融資優惠連結、普及勞工運用數位與AI工具的能力，並導入前進部署工程師（FDE）進駐中小企業，協助企業加速AI轉型。