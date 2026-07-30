K 型經濟一定不好？學者：追求齊頭平等 恐走向 L 型經濟

台灣經濟在AI浪潮下快速成長，產業與所得差距卻同步受到關注。不過學者提醒，不同產業及企業原本就有發展差異，K型經濟難以完全消除，若一味追求齊頭式平等，反而可能讓台灣走向缺乏成長動能的L型經濟；政策重點應放在降低社會風險，並建立經濟成果擴散與共享機制。

立法院財政委員會30日舉行「K型經濟問題」公聽會。淡江大學經濟系教授蔡明芳指出，不同廠商與產業的發展條件各異，所得與成長表現自然有所差距，K型經濟本來就會出現在市場經濟體，若要求所有產業成果完全一致，反而可能使台灣由K型經濟走向缺乏成長動能的L型經濟，重點應是避免差距擴大引發社會不穩定與經濟風險，而非追求齊頭式平等，更不應鼓勵不勞而獲。

政策上，蔡明芳認為應停止當沖降稅，避免以租稅優惠鼓勵短線投機；其次，應持續推動選擇性信用管制、打擊炒房；第三，不應補貼投機行為，以免加深相對剝奪感；第四，相較發展高資產客戶，低資產族群更需要政府重視。

防止貧富差距惡化，政府也應建立更完整的成果共享衡量機制。前民眾黨立委、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿表示，政府應建立衡量經濟成長是否向外擴散、成果是否共享的指標系統，除傳統GDP之外，也應納入成長擴散率、勞動成果分享率、高科技外溢率、輔助附加效果及政策受益分布等指標，以掌握政策成果實際流向。

制度改革方面，張其祿提出五項可立即推動的措施，包括政府補助與產業政策應設置成果共享條款；建立產業別共同轉型平台，建構龍頭企業帶動中小企業的責任機制，金融支持改融資診斷跟轉型，產業補助則應設置退場期限及追回機制，避免政府資源長期投入卻未能產生相應公共效益。

在金融及物價穩定方面，中央銀行副總裁嚴宗大表示，央行將持續因應經濟金融情勢，實施公開市場操作，以維持銀行體系流動性與市場利率於適當水準，這有助搭配政府產業發展策略。

面對物價壓力，嚴宗大指出，央行也會依經濟及金融情勢，適時運用貨幣政策維持物價穩定，減輕物價上漲對民眾生活造成的壓力，這也是央行的職責所在。