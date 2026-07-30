快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

K 型經濟一定不好？學者：追求齊頭平等 恐走向 L 型經濟

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟在AI浪潮下快速成長，產業與所得差距卻同步受到關注。不過學者提醒，不同產業及企業原本就有發展差異，K型經濟難以完全消除，若一味追求齊頭式平等，反而可能讓台灣走向缺乏成長動能的L型經濟；政策重點應放在降低社會風險，並建立經濟成果擴散與共享機制。

立法院財政委員會30日舉行「K型經濟問題」公聽會。淡江大學經濟系教授蔡明芳指出，不同廠商與產業的發展條件各異，所得與成長表現自然有所差距，K型經濟本來就會出現在市場經濟體，若要求所有產業成果完全一致，反而可能使台灣由K型經濟走向缺乏成長動能的L型經濟，重點應是避免差距擴大引發社會不穩定與經濟風險，而非追求齊頭式平等，更不應鼓勵不勞而獲。

政策上，蔡明芳認為應停止當沖降稅，避免以租稅優惠鼓勵短線投機；其次，應持續推動選擇性信用管制、打擊炒房；第三，不應補貼投機行為，以免加深相對剝奪感；第四，相較發展高資產客戶，低資產族群更需要政府重視。

防止貧富差距惡化，政府也應建立更完整的成果共享衡量機制。前民眾黨立委、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿表示，政府應建立衡量經濟成長是否向外擴散、成果是否共享的指標系統，除傳統GDP之外，也應納入成長擴散率、勞動成果分享率、高科技外溢率、輔助附加效果及政策受益分布等指標，以掌握政策成果實際流向。

制度改革方面，張其祿提出五項可立即推動的措施，包括政府補助與產業政策應設置成果共享條款；建立產業別共同轉型平台，建構龍頭企業帶動中小企業的責任機制，金融支持改融資診斷跟轉型，產業補助則應設置退場期限及追回機制，避免政府資源長期投入卻未能產生相應公共效益。

在金融及物價穩定方面，中央銀行副總裁嚴宗大表示，央行將持續因應經濟金融情勢，實施公開市場操作，以維持銀行體系流動性與市場利率於適當水準，這有助搭配政府產業發展策略。

面對物價壓力，嚴宗大指出，央行也會依經濟及金融情勢，適時運用貨幣政策維持物價穩定，減輕物價上漲對民眾生活造成的壓力，這也是央行的職責所在。

淡江大學

延伸閱讀

改善K型經濟 學者建議取消當沖降稅：不應補貼不勞而獲的投機行為

AI漲、傳產無感？金管會秀兩組薪資數字：非AI也加薪

AI 撐台灣景氣 國發會示警全球經濟仍藏三大隱憂

經濟成長為何民眾無感？學者點出台灣 K 型經濟僅少數產業受惠

相關新聞

公益彩券大獎都是誰在領？財政部揭性別秘密

不少人都懷抱著「頭獎夢」，但究竟高額獎金都由哪些人抱回家？據財政部最新統計，2025年中獎金額500萬元以上的公益彩券得主共421人，創近十年新高，其中男性雖然仍占多數，但女性比重已攀升至近十年最高，為近十年最接近4成的一年。

改善K型經濟 學者建議取消當沖降稅：不應補貼不勞而獲的投機行為

台灣近年經濟表現佳，但K型經濟導致產業失衡嚴重，分配不均。立院今日召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，有學者表示，寧可不要L型經濟，K型經濟是經濟發展必然現象，不過學者也建議，政府不應補貼不勞而獲的投機行為，例如當沖降稅應該取消。

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

全球政經環境進入地緣政治升溫的新常態，台灣高資產族群與跨國台商的財富管理目標，正面臨一場「結構性升級」——資產管理不再只是追求短期投資報酬，而是建立跨市場、跨世代穩定運作的資本體系。 「亞洲資產管理中心高雄專區」啟動屆滿週年，交出亮眼的階段性成果。截至2026年6月底，已有58家金融機構進駐，形成涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等業別的完整金融服務體系。銀行已於專區服務高資產客戶6,214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7,281億元。 台北富邦銀行、富邦人壽及富邦證券積極響應亞洲資產管理中心政策，共同見證亞資專區成立一年來之推動成果。 圖／台北富邦銀行提供 行政院卓榮泰院長在金管會彭金隆主委及高雄市政府陳其邁市長陪同下，赴高雄出席「亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會」，展現政府推動變革的決心。北富銀總經理郭倍廷指出，亞資政策的核心在於「留才引資」，專區不僅成功引導海外台商將財富重心轉回台灣，更在市場上吹響了高階國際金融人才回流的號角。 然而，當第一階段商品與服務開放逐步到位，市場也開始思考下一個問題：台灣距離真正的亞洲資產管理中心，還差最後哪一塊拼圖？對此，金管會提及「跨境金融將是

央行早嗅到「四貸同堂」 1.87兆元揭台股槓桿資金鏈

「四貸同堂」最近成為市場最熱門的風險名詞，但在外界還忙著爭論，究竟有多少投資人真的同時背著房貸、信貸、股票質押與券商融資時，中央銀行其實早已從銀行帳上，聞到一股不尋常的資金味道。

「員工跳槽海力士我們祝賀他」三星神話鬆動？台日韓科技百強榜出爐！44家台廠入榜

「如果有會員成功跳槽，我們反而會祝賀他。」韓國三星電子「超企業工會」支部委員長崔昇鎬談起近來轉往宿敵SK海力士的工程師，語氣裡沒有責怪，只有無奈。

製造業沒吃到AI紅利大餅 商機仍集中特定產業

AI與半導體撐起台灣經濟成長，但根據中經院最新調查，製造業僅不到兩成切入半導體供應鏈，非製造業則主要透過物流、工程及專業服務承接商機，顯示AI紅利尚未外溢到其他產業，仍集中於特定供應鏈，距離形成全面性產業景氣循環仍有段距離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。